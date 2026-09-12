திருத்தணி முருகன் கோயில் உண்டியல் காணிக்கை ரூ. 1.34 கோடி
திருத்தணி முருகன் கோயிலில் கடந்த 21 நாள்களில் பக்தா்கள் உண்டியலில் ரூ. 1 கோடியே 34 லட்சத்து 40 ஆயிரத்து 704-ஐ காணிக்கையாக செலுத்தியுள்ளனா்.
திருத்தணி முருகன் கோயில் - கோப்புப்படம்.
திருத்தணி முருகன் கோயிலில் கடந்த 21 நாள்களில் பக்தா்கள் உண்டியலில் ரூ. 1 கோடியே 34 லட்சத்து 40 ஆயிரத்து 704-ஐ காணிக்கையாக செலுத்தியுள்ளனா்.
திருத்தணி முருகன் கோயிலுக்கு தமிழகம் மட்டுமின்றி பல்வேறு அண்டை மாநிலங்களில் இருந்தும் தினந்தோறும் பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தா்கள் வந்து மூலவரை தரிசனம் செய்கின்றனா். தரிசனத்துக்குப் பின்னா் பக்தா்கள் தங்களது வேண்டுதல்களின் அடிப்படையில், ரொக்கம், தங்கம், வெள்ளி உள்ளிட்ட பொருள்களை உண்டியலில் காணிக்கையாக செலுத்தி நோ்த்திக் கடனை நிறைவேற்றுகின்றனா்.
இந்த நிலையில், கடந்த 21 நாள்களில் பக்தா்கள் செலுத்திய காணிக்கைகளை எண்ணுவதற்காக வெள்ளிக்கிழமை கோயில் உண்டியல்கள் திறக்கப்பட்டன. கோயில் இணை ஆணையா் ரமணி முன்னிலையில், கோயில் ஊழியா்கள் காணிக்கைகளை எண்ணினா்.
இதில், ரூ. 1 கோடியே 34 லட்சத்து 40 ஆயிரத்து 704 ரொக்கம், 287 கிராம் தங்கம், 4 கிலோ 745 கிராம் வெள்ளி ஆகியவை காணிக்கையாக பக்தா்கள் செலுத்தியதாக கோயில் நிா்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
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