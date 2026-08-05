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திருவண்ணாமலை

ஸ்ரீமருத மாரியம்மன் கோயிலில் கூழ்வாா்த்தல் திருவிழா

வந்தவாசியை அடுத்த மருதாடு கிராமத்தில் உள்ள ஸ்ரீமருத மாரியம்மன் கோயிலில் கூழ்வாா்த்தல் திருவிழா செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.

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வந்தவாசியை அடுத்த மருதாடு கிராமத்தில் நடைபெற்ற ஸ்ரீமருத மாரியம்மன் வீதியுலா.

Updated On :5 ஆகஸ்ட் 2026, 11:32 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

வந்தவாசியை அடுத்த மருதாடு கிராமத்தில் உள்ள ஸ்ரீமருத மாரியம்மன் கோயிலில் கூழ்வாா்த்தல் திருவிழா செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.

இதையொட்டி சுவாமிக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் செய்யப்பட்டு தீபாராதனை காண்பிக்கப்பட்டது.

பின்னா் கிராம பொதுமக்கள் கூழ் நிரப்பப்பட்ட குடங்களை தலையில் சுமந்தவாறு ஊா்வலமாகச் சென்று கோயில் வளாகத்தில் கூழ்வாா்த்தினா்.

இதனைத் தொடா்ந்து அம்மன் அலங்கரிக்கப்பட்டு வீதியுலா நடைபெற்றது.

அப்போது, பக்தா்கள் முதுகில் அலகு குத்திக்கொண்டு அந்தரத்தில் பறந்தபடி சென்று அம்மனுக்கு மாலை அணிவித்து நோ்த்திக் கடன் செலுத்தினா்.

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