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திருவண்ணாமலை

ஆரணி தா்மராஜா கோயிலுக்கு ரூ.5 லட்சத்தில் புதிய கொடி மரம்

ஆரணி கொசப்பாளையம் ஸ்ரீ தா்மராஜா கோயிலில் பழைய கொடி மரம் அகற்றப்பட்டு, ரூ.5 லட்சம் மதிப்பில் செய்யப்பட்ட புதிய கொடி மரம் நடும் பணி புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

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Updated On :5 ஆகஸ்ட் 2026, 11:41 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஆரணி கொசப்பாளையம் ஸ்ரீ தா்மராஜா கோயிலில் பழைய கொடி மரம் அகற்றப்பட்டு, ரூ.5 லட்சம் மதிப்பில் செய்யப்பட்ட புதிய கொடி மரம் நடும் பணி புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

கொசப்பாளையம் ஸ்ரீபாஞ்சாலிஅம்மன் சமேத தா்மராஜா கோயிலில் 112 ஆண்டுகள் பழைமையான கொடிமரம் பழுடைந்ததால், அந்தக் கொடி மரத்தை அகற்றி புதிய கொடி மரம் நடும் பணி தொடங்கியது.

27 அடி உயரமுடைய பா்மா தேக்கினால் ஆன இந்த புதிய கொடிமரத்தைச் சுற்றி ரூ.5 லட்சத்தில் கவசங்கள் அமைக்கப்படுகின்றன.

கொடி மரம் நடும் பணி அறங்காவலா் குழுத் தலைவா் கப்பல் கங்காதரன் தலைமையில், இந்து சமய அறநிலையத்துறை மாவட்ட துணை ஆணையா் ஜீவானந்தம் மேற்பாா்வையில் நடைபெற்றது.

இந்நிகழ்வில் கொடி மரத்தின் உபயதாரா் தேவ்பத்மினி, கந்தன்,சித்ரா குடும்பத்தினா் மற்றும் கோயில் நிா்வாகிகள் ரேணுகா கங்காதரன், தனசேகரன், அருணகிரி, மோகன், வெங்கடேசன், மதியழகன் ஆகியோா் கலந்து கொண்டனா்.

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