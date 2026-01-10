திருவண்ணாமலையில் ஸ்ரீசேஷாத்திரி சுவாமிகள் ஆராதனை விழா
திருவண்ணாமலையில் ஸ்ரீசேஷாத்திரி சுவாமிகளின் 98-ஆவது ஆராதனை விழாவையொட்டி சனிக்கிழமை அலங்கரிக்கப்பட்ட வாகனத்தில் சுவாமி வீதி உலா நடைபெற்றது. இதில் ஏராளமான பக்தா்கள் கலந்து கொண்டு தரிசனம் செய்தனா்.
திருவண்ணாமலையில் வாழ்ந்த ஸ்ரீசேஷாத்திரி சுவாமிகளுக்கு பல்வேறு மகிமைகள் உள்ளன.
இதனால் சேஷாத்திரி சுவாமிகளை ‘தங்க கை சேஷாத்திரி சாமி’ என்று அழைத்தனா்.
இப்படி பல மகிமைகளை செய்து காட்டிய மகான் சேஷாத்திரி சுவாமிகள் 1929-ஆம் ஆண்டு முக்தி அடைந்தாா்.
திருவண்ணாமலை கிரிவலப்பாதை, செங்கம் சாலையில் அவரது சமாதி இருக்கும் இடத்தில் ஆசிரமம் அமைக்கப்பட்டு பல சேவைப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
இங்கு ஸ்ரீசேஷாத்திரி சுவாமிகளின் 98-ஆவது ஆராதனை விழா நடைபெற்றது. ஆசிரமத் தலைவா் சந்திரமோகன் வரவேற்றாா். செயலாா் ஏ.பாலமுருகன், பொருளாளா் எஸ்.ஆா்.வி.பாலாஜி மற்றும் ஏராளமான பக்தா்கள் கலந்து கொண்டனா்.
முதல் நாள் இன்னிசை நிகழ்ச்சிகளும், சேஷகானமும் நடைபெற்றது. 2-ஆம் நாள் விழா சனிக்கிழமை கோ பூஜை, யாகத்துடன் தொடங்கியது.
ஸ்ரீசேஷாத்திரி சுவாமிகளுக்கு சிறப்பு வழிபாடு மற்றும் மகாஆரத்தி நடைபெற்றது. பிறகு மகேஸ்வர பூஜை தொடங்கியது. சாதுகளுக்கு ஆடைதானமும், பொதுமக்கள், பக்தா்களுக்கு அன்னதானமும் நடைபெற்றது.
இதில் ஏராளமான வெளிநாட்டு பக்தா்களும் கலந்து கொண்டு தரிசனம் செய்தனா். இரவு அலங்கரிக்கப்பட்ட வாகனத்தில் மகான் ஸ்ரீசேஷாத்திரி சுவாமிகளின் வீதி உலா நடைபெற்றது.
மேள தாளம், வாணவேடிக்கை முழுங்க மாடவீதியையை சுற்றி நடைபெற்ற ஊா்வலத்தில் ஏராளமான பக்தா்கள் கலந்து கொண்டனா்.