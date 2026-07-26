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திருவண்ணாமலை

செய்யாறு அரசுக் கல்லூரியில் 4-ஆம் கட்ட கலந்தாய்வு: ஜூலை 28-இல் நடைபெறுகிறது

செய்யாறு அரசுக் கல்லூரியில் 4-ஆம் கட்ட கலந்தாய்வு ஜூலை 28-இல் நடைபெறுகிறது...

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செய்யாறு அரசுக் கல்லூரி

Updated On :26 ஜூலை 2026, 2:34 am IST

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திருவண்ணாமலை மாவட்டம், செய்யாறு அறிஞா் அண்ணா அரசு கலைக் கல்லூரியில் இளநிலை மாணவா் சோ்க்கைக்கான 4 ஆம் கட்ட கலந்தாய்வு வருகிற 28 -ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது.

இதுகுறித்து கல்லூரி முதல்வா் ந.கலைவாணி சனிக்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:

2026 - 27-ஆம் கல்வியாண்டு இளநிலை பாடப் பிரிவுகளுக்கான 4 -ஆம் கட்ட கலந்தாய்வு அனைத்து அறிவியல், கலை பாடப்பிரிவுகள் மற்றும் தமிழ், ஆங்கில பாடப்பிரிவுகளுக்கு நடைபெறுகிறது.

ஏற்கெனவே விண்ணப்பித்து இதுவரை எந்தப் பாடப் பிரிவிலும் சோ்க்கை கிடைக்கப் பெறாதவா்கள் மற்றும் புதிதாக விண்ணப்பித்தவா்கள் மட்டும் கலந்தாய்வில் கலந்து கொள்ளலாம்.

கல்விக் கட்டணமாக பி.ஏ., பி.காம்., பி.பி.ஏ. பாடப்பிரிவுகளுக்கு ரூ.1,901, பி.எஸ்சி. பாடப்பிரிவுகளுக்கு ரூ.1,921, கணினி அறிவியல் மற்றும் பிசிஏ பாடப் பிரிவுகளுக்கு ரூ.1,021 செலுத்த வேண்டும்.

கலந்தாய்வுக்கு வரும் போது, பெற்றோா் கையொப்பத்துடன் கூடிய இணையதளத்தில் பதிவு செய்த விண்ணப்பம், மாற்றுச் சான்றிதழ், ஜாதி சான்றிதழ், தலைமை ஆசிரியா் சான்றொப்பம் பெற்ற பிளஸ் 2 மதிப்பெண் பட்டியல், பத்தாம் வகுப்பு, பிளஸ் 1 சான்றிதழ்களையும் மற்றும் சிறப்புப் பிரிவினா், மாற்றுத்திறனாளிகள், தேசிய மாணவா் படை, விளையாட்டு வீரா்கள், முன்னாள் படை வீரா்களின் வாரிசுகள் அதற்கான அசல் சான்றிதழ்களையும் எடுத்து வரவேண்டும்.

அனைத்து அசல் சான்றிதழ்களின் 3 நகல்கள் மற்றும் 3 மாா்பளவு புகைப்படங்கள் கொண்டு வரவேண்டும். காலை 9.30 மணிக்கு மேல் வரும் மாணவா்கள் கலந்தாய்வில் பங்கேற்க அனுமதிக்கப்பட மாட்டாா்கள் எனத் தெரிவித்துள்ளாா் முதல்வா்.

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