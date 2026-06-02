Dinamani
திருவண்ணாமலை

அரசுப் பள்ளியில் 10 கணினிகள் திருட்டு

செங்கம் அருகே கோடை விடுமுறையையொட்டி, மூடப்பட்டிருந்த அரசுப் பள்ளியில் இருந்து 10 கணினிகளை திருடிச் சென்ற மா்ம நபா்களை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.

News image

திருட்டு - சித்திரிப்பு

Updated On :2 ஜூன் 2026, 1:59 am IST

செங்கம் ஒன்றியத்துக்கு உள்பட்ட மேல்வணக்கம்பாடி அரசு நடுநிலைப் பள்ளி மாணவா்களுக்கு ஏப்ரல் மாதம் முதல் கோடை விடுமுறை விடப்பட்டு, பள்ளி மூடப்பட்டிருந்தது. இந்த நிலையில், நிகழ் கல்வியாண்டுக்காக ஜூன் 4-ஆம் தேதி மீண்டும் பள்ளிகளை திறக்க பள்ளிக் கல்வித் துறை உத்தரவிட்டது.

தொடா்ந்து, சுத்தம் செய்வதற்காக கடந்த மே 30-ஆம் தேதி மேல்வணக்கம்பாடி அரசு நடுநிலைப் பள்ளியைத் திறந்து பாா்த்தபோது, அங்கிருந்த 10 கணினிகள், 2 மின் விசிறிகள், குடிநீா் எடுக்கும் நீா்மூழ்கி மோட்டாா்களை மா்ம நபா்கள் திருடிச் சென்றிருந்தது தெரியவந்தது.

இதுகுறித்த புகாரின்பேரில், மேல்செங்கம் போலீஸாா் பள்ளி வளாகத்தை பாா்வையிட்டு விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

அரசுப் பள்ளியில் எரிவாயு உருளைகள் திருட்டு

