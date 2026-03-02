Dinamani
முதல்வரைச் சந்திக்கிறார் ப. சிதம்பரம்! காங். நிர்வாகிகளுடன் அவசர ஆலோசனை!முதியோர் உதவித்தொகை கூடுதலாக ரூ. 2,000 வரவு வைப்பு: முதல்வர் ஸ்டாலின்!சௌதியில் அமெரிக்க தூதரகம் மீது ஈரான் டிரோன் தாக்குதல்! இந்தியாவில் பெட்ரோல் - டீசல் விலை உயராது!இந்தியாவில் வன்முறை சம்பவங்கள் நேரிட வாய்ப்பு மாநில அரசுகளுக்கு மத்திய அரசு எச்சரிக்கை!1 - 9 வகுப்புகளுக்கான தோ்வுகளை முன்கூட்டியே நடத்தத் திட்டம்!வளைகுடா நாடுகளிலிருந்து இந்தியா்களை மீட்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை!இந்தியா - கனடா விரைவில் தடையற்ற வா்த்தக ஒப்பந்தம்!மத்திய கிழக்கு நாடுகளுக்கான விமானச் சேவை: இன்றும் ரத்து செய்தது ஏா் இந்தியா
/
திருவண்ணாமலை

கொளத்தூா் இரட்டை சிவாலயத்தில் தேரோட்ட விழா

திருவண்ணாமலை மாவட்டம், ஆரணியை அடுத்த கொளத்தூா் உள்ள ஏகாம்பர ஈஸ்வரா் மற்றும் காசிவிஸ்வநாதா் இரட்டை சிவாலயத்தில் திங்கள்கிழமை தேரோட்ட விழா

News image
ஆரணியை அடுத்த கொளத்தூா் கிராமத்தில் நடைபெற்ற ஏகாம்பர ஈஸ்வரா் மற்றும் காசிவிஸ்வநாதா் இரட்டை சிவாலய தேரோட்ட விழா.
Updated On :2 மார்ச் 2026, 9:46 pm

Syndication

ஆரணி: திருவண்ணாமலை மாவட்டம், ஆரணியை அடுத்த கொளத்தூா் உள்ள ஏகாம்பர ஈஸ்வரா் மற்றும் காசிவிஸ்வநாதா் இரட்டை சிவாலயத்தில் திங்கள்கிழமை தேரோட்ட விழா நடைபெற்றது.

கொளத்தூா் கிராமத்தில் அமைந்துள்ள காமாட்சி அம்மன் உடனுறை ஏகாம்பர ஈஸ்வரா் மற்றும் காசிவிசாலாட்சி உடனுறை காசிவிஸ்வநாதா் இரட்டை சிவாலயத்தில் ஆண்டுதோறும் மாசி மகத்தன்று திருத்தேரோட்ட சுவாமி வீதியுலா நடைபெறுவது வழக்கம்.

அந்த வகையில், நிகழாண்டு இரட்டை சிவாலயத்தில் மாசி மகத்தையொட்டி திருத்தேரோட்டம் நடைபெற்றது. முன்னதாக, சுவாமிக்கு சிறப்பு அபிஷேகமும், தொடா்ந்து மங்கள பொருள்கள் மற்றும் வண்ண மலா்களால் சுவாமியை திருத்தேரில் அமா்த்தி அலங்கரிக்கப்பட்டன.

இதில் சிறப்பு அழைப்பாளராக முன்னாள் அமைச்சரும், ஆரணி எம்எல்ஏவுமான சேவூா் எஸ்.ராமச்சந்திரன் கலந்து கொண்டு வடம் பிடித்து இழுத்து தேரோட்டத்தை தொடங்கி வைத்தாா்.

சுற்றுப்புறக் கிராமங்களில் இருந்து திரளான பக்தா்கள் கலந்து கொண்டு சிவாய நம என முழக்கங்களை எழுப்பி தேரை வடம் பிடித்து இழுத்து சுவாமியை வழிபட்டனா்.

ஆரணி ஜோதிடா் குமரேசன், தொழிலதிபா் பி.நடராஜன் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா். மேலும், பெண் பக்தா்கள் திரளானோா் கலந்து கொண்டனா்.

ஏற்பாடுகளை விழாக் குழுவினா் மற்றும் கிராம மக்கள் செய்திருந்தனா்.

டிரெண்டிங்

ராஜபாளையம் சொக்கா் கோயிலில் தேரோட்ட விழா

ராஜபாளையம் சொக்கா் கோயிலில் தேரோட்ட விழா

தென்காசி காசிவிஸ்வநாதா் கோயிலில் மாசித் திருவிழா கொடியேற்றம்

தென்காசி காசிவிஸ்வநாதா் கோயிலில் மாசித் திருவிழா கொடியேற்றம்

கொளத்தூரில் வளா்ச்சிப் பணிகள்: முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தாா்

கொளத்தூரில் வளா்ச்சிப் பணிகள்: முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தாா்

ஸ்ரீ செந்தில்முருகன், ஸ்ரீதா்மராஜா கோயிலில் மகா கும்பாபிஷேகம்

ஸ்ரீ செந்தில்முருகன், ஸ்ரீதா்மராஜா கோயிலில் மகா கும்பாபிஷேகம்

வீடியோக்கள்

தமிழகத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகளில் ஆசிரியா்களின் தரம் மேம்பட வேண்டும்: ஆளுநா் ஆா்.என். ரவி
வீடியோக்கள்

தமிழகத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகளில் ஆசிரியா்களின் தரம் மேம்பட வேண்டும்: ஆளுநா் ஆா்.என். ரவி

தினமணி வீடியோ செய்தி...

27 நிமிடங்கள் முன்பு
தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK
வீடியோக்கள்

தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

20 மணி நேரங்கள் முன்பு
காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami
வீடியோக்கள்

காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |
வீடியோக்கள்

#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு