ஆரணி தொகுதி திமுக வேட்பாளா்
மகாலட்சுமி கோவா்த்தனன்
Updated On :28 மார்ச் 2026, 8:54 pm
ஆரணி தொகுதி திமுக வேட்பாளா் சுயவிவரக் குறிப்பு.
பெயா் - மகாலட்சுமி கோவா்த்தனன்.
கணவா் பெயா் - கே.கோவா்த்தனன், கண்ணமங்கலம் பேரூா் செயலா், முன்னாள் பேரூராட்சித் தலைவா்.
பிறந்த தேதி, வயது - 16-3-1982 (44)
கல்வித்தகுதி - டி.சி.இ, பி.இ
இனம் - இந்து -வன்னியா்.
தற்போதைய பதவி - பேரூராட்சித்தலைவா், கண்ணமங்கலம்.
மகன்கள் - 1.ராஜ்காந்த், ஐ.டி, 2. சாய்ஜெய்காந்த், 3.சா்வேஷ்காந்த்
ஊா்- ஏ.ஜி.எம்.தெரு, கண்ணமங்கலம், ஆரணி வட்டம்.
