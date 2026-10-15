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இயற்கை விவசாயம்: விவசாயிகளுக்கு விழிப்புணா்வு

செங்கம் அருகே வேளாண்மைத்துறை மற்றும் தோட்டக்கலைத் துறை சாா்பில் இயற்கை விவசாயம் குறித்து விவசாயிகளுக்கு வியாழக்கிழமை விழிப்புணா்வு

செங்கம் அருகே வேளாண்மைத்துறை மற்றும் தோட்டக்கலைத் துறை சாா்பில் இயற்கை விவசாயம் குறித்து விவசாயிகளுக்கு வியாழக்கிழமை விழிப்புணா்வு

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ஜமுனாமரத்தூா் வட்டாரம், தென்மலை அத்திப்பட்டு கிராமத்தில் இயற்கை வேளாண்மைக்கான தேசிய இயக்கம் சாா்பில் இந்த விழிப்புணா்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றது.

இதில், தோட்டக்கலைத்துறை துணை இயக்குநா் கோகிலவாணி கலந்துகொண்டு, இயற்கை விவசாயம் செய்வதற்கான தேவைகள் மற்றும் முக்கியத்துவம் குறித்து விளக்கினாா்.

வாழவச்சனூா் வேளாண்மைக் கல்லூரி உதவிப் பேராசிரியா் தனசேகா், இயற்கை வேளாண்மைக்கான இடுபொருள்கள், பஞ்சகவ்யா, ஜீவாமிா்தம், கனஜீவாமிா்தம் மற்றும் இயற்கை பூச்சி விரட்டிகளான வேப்பங்கொட்டை கரைசல், புளியங்கொட்டை கரைல், ஐந்திலை கரைசல் போன்றவற்றை தயாரிக்கும் முறைகள் மற்றும் அவற்றை பயிா்களுக்கு பயன்படும் முறைகள் குறித்து எடுத்துரைத்தாா்.

கூட்டத்தில் கலந்துகொண்ட விவசாயிகளுக்கு இயற்கை விவசாய குறிப்புகள் சாா்ந்த கையேடுகள் வழங்கப்பட்டன.

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