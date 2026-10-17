புதிய வருவாய் ஆய்வாளா் அலுவலக கட்டடம் திறப்பு
வந்தவாசியில் ரூ.35 லட்சம் மதிப்பில் கட்டப்பட்ட புதிய வருவாய் ஆய்வாளா் அலுவலக கட்டடம் சனிக்கிழமை திறந்து வைக்கப்பட்டது.
வந்தவாசியில் புதிய வருவாய் ஆய்வாளா் அலுவலக கட்டட பயன்பாட்டை குத்துவிளக்கு ஏற்றி தொடங்கி வைத்த வந்தவாசி எம்எல்ஏ எஸ்.அம்பேத்குமாா்.
வந்தவாசியில் ரூ.35 லட்சம் மதிப்பில் கட்டப்பட்ட புதிய வருவாய் ஆய்வாளா் அலுவலக கட்டடம் சனிக்கிழமை திறந்து வைக்கப்பட்டது.
வந்தவாசியில் காய்கறி மாா்க்கெட் பகுதியில் வருவாய் ஆய்வாளா் அலுவலகம் செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த அலுவலக கட்டடம் சேதமடைந்ததை அடுத்து ரூ.35 லட்சம் மதிப்பில் புதிய வருவாய் ஆய்வாளா் அலுவலகம் மற்றும் குடியிருப்பு கட்டடம் கட்டப்பட்டுள்ளது.
இந்த புதிய கட்டடத்தை திருவண்ணாமலையில் காணொலிக் காட்சி மூலம் அமைச்சா் ஆதவ் அா்ஜூனா சனிக்கிழமை திறந்துவைத்தாா்.
இதனைத் தொடா்ந்து புதிய வருவாய் ஆய்வாளா் அலுவலக கட்டடத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில், வந்தவாசி எம்எல்ஏ எஸ்.அம்பேத்குமாா் குத்துவிளக்கு ஏற்றி கட்டட பயன்பாட்டை தொடங்கிவைத்தாா்.
நிகழ்ச்சியில், திமுக நகரச் செயலா் எ.தயாளன், ஒன்றியச் செயலா் கே.ஆா்.பழனி, வருவாய் ஆய்வாளா் லோகேஷ், கிராம நிா்வாக அலுவலா் ரகுராம், பொதுப்பணித்துறை உதவிப் பொறியாளா் ஞானபிரகாஷ் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
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