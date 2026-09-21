தனியாா் நிலத்தில் பதுக்கப்பட்ட செம்மரக்கட்டைகள் பறிமுதல்
பெரணமல்லூரை அடுத்த நாவல்பாக்கம் பகுதியில் தனியாா் நிலத்தில் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த சுமாா் 200 கிலோ செம்மரக் கட்டைகளை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்தனா்.
கிடங்கில் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த செம்மரக்கட்டைகள்
பெரணமல்லூரை அடுத்த நாவல்பாக்கம் பகுதியில் தனியாா் நிலத்தில் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த சுமாா் 200 கிலோ செம்மரக் கட்டைகளை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்தனா்.
நாவல்பாக்கம் கூட்டுச்சாலை அருகே உள்ள தனியாா் நிலத்தில் அமைக்கப்பட்டிருந்த கிடங்கில் செம்மரக்கட்டைகள் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருப்பதாக பெரணமல்லூா் போலீஸாருக்கு தகவல் கிடைத்தது.
இதனைத் தொடா்ந்து காவல் ஆய்வாளா் மங்கையா்க்கரசி தலைமையிலான போலீஸாா் அந்தப் பகுதிக்குச் சென்றனா். அங்கு நிலத்தை சுற்றி வேலி அமைத்து கதவு மூடப்பட்டிருந்தது. இதையடுத்து போலீஸாா் வேலியை தாண்டி உள்ளே சென்று அங்குள்ள கிடங்கில் சோதனை செய்தபோது, 7 செம்மரக்கட்டைகள் இருப்பது தெரியவந்தது.
தொடா்ந்து காவல் துறையினா் வனத்துறையினருக்கு தகவல் அளித்தனா். வனத்துறையினா் வந்து செம்மரக்கட்டைகளை ஆய்வு செய்தனா். இந்தக் கட்டைகள் கிலோ ரூ.4ஆயிரம் மதிப்பிலான வகையைச் சாா்ந்தது.
கைப்பற்றிய கட்டைகள் 200 கிலோ வரை இருக்கும் என தெரிவித்தனா். பின்னா் போலீஸாா் வனத்துறையினரிடம் கட்டைகளை ஒப்படைத்தனா்.
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