Dinamani
முதியோர் உதவித்தொகை கூடுதலாக ரூ. 2,000 வரவு வைப்பு: முதல்வர் ஸ்டாலின்!சௌதியில் அமெரிக்க தூதரகம் மீது ஈரான் டிரோன் தாக்குதல்! இந்தியாவில் பெட்ரோல் - டீசல் விலை உயராது!இந்தியாவில் வன்முறை சம்பவங்கள் நேரிட வாய்ப்பு மாநில அரசுகளுக்கு மத்திய அரசு எச்சரிக்கை!1 - 9 வகுப்புகளுக்கான தோ்வுகளை முன்கூட்டியே நடத்தத் திட்டம்!வளைகுடா நாடுகளிலிருந்து இந்தியா்களை மீட்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை!இந்தியா - கனடா விரைவில் தடையற்ற வா்த்தக ஒப்பந்தம்!மத்திய கிழக்கு நாடுகளுக்கான விமானச் சேவை: இன்றும் ரத்து செய்தது ஏா் இந்தியா
/
வேலூர்

கழிஞ்சூா் ஏரியில் மூழ்கி தொழிலாளி பலி

கழிஞ்சூா் ஏரியில் மீன் பிடிக்கச் சென்ற தொழிலாளி நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்தாா்.

News image
பலி
Updated On :2 மார்ச் 2026, 9:13 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

கழிஞ்சூா் ஏரியில் மீன் பிடிக்கச் சென்ற தொழிலாளி நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்தாா்.

வேலுாா் மாவட்டம், சேவூா் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் வெங்கடேசன். இவரது மகன் பாஸ்கா் (32). இவா் ரயில்வே கூட்ஸ் ஷெட்டில் மூட்டை துாக்கும் தொழிலாளியாக வேலை செய்து வந்தாா்.

இவா் தனது நண்பா்கள் 2 பேருடன் திங்கள்கிழமை மாலை காட்பாடியை அடுத்த கழிஞ்சூா் பகுதியில் உள்ள ஏரியில் மீன் வாங்கச் சென்றாா். அங்கு சென்றவா் திடீரென மீன் பிடிக்க ஏரிக்குள் இறங்கியதாகத் தெரிகிறது.

ஏரியின் ஆழப்பகுதிக்கு சென்ற அவா் நீரில் மூழ்கினாா். தகவல் அறிந்த விருதம்பட்டு போலீஸாா், காட்பாடி தீயணைப்பு துறையினா் சம்பவ இடத்துக்குச் சென்று கழிஞ்சூா் ஏரியில் 1 மணி நேரம் தேடி பாஸ்கரை சடலமாக மீட்டனா்.

தொடா்ந்து சடலத்தை வேலூா் அடுக்கம்பாறை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். மேலும், இச்சம்பவம் குறித்து விருதம்பட்டு போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

டிரெண்டிங்

தெப்பக்குளத்தில் மூழ்கி இளைஞா் உயிரிழப்பு

தெப்பக்குளத்தில் மூழ்கி இளைஞா் உயிரிழப்பு

ஏரியில் மூழ்கி தொழிலாளி உயிரிழப்பு

ஏரியில் மூழ்கி தொழிலாளி உயிரிழப்பு

தேன்கனிக்கோட்டையில் ஏரியில் மூழ்கி தொழிலாளி பலி

தேன்கனிக்கோட்டையில் ஏரியில் மூழ்கி தொழிலாளி பலி

ஏரியில் ழூழ்கி தொழிலாளி உயிரிழப்பு

ஏரியில் ழூழ்கி தொழிலாளி உயிரிழப்பு

வீடியோக்கள்

தமிழகத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகளில் ஆசிரியா்களின் தரம் மேம்பட வேண்டும்: ஆளுநா் ஆா்.என். ரவி
வீடியோக்கள்

தமிழகத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகளில் ஆசிரியா்களின் தரம் மேம்பட வேண்டும்: ஆளுநா் ஆா்.என். ரவி

தினமணி வீடியோ செய்தி...

6 நிமிடங்கள் முன்பு
தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK
வீடியோக்கள்

தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

20 மணி நேரங்கள் முன்பு
காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami
வீடியோக்கள்

காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |
வீடியோக்கள்

#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு