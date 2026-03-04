குடியாத்தம், போ்ணாம்பட்டு ஒன்றியங்களில் நடைபெறும் வளா்ச்சிப் பணிகளை ஆட்சியா் வி.ஆா்.சுப்புலட்சுமி புதன்கிழமை ஆய்வு செய்தாா்.
குடியாத்தம் ஒன்றியம், பாக்கம் ஊராட்சியில் நரிக்குறவா் காலனி மற்றும் நெல்லூா்பேட்டைஊராட்சியில் கலைஞா் கனவு இல்லம் திட்டத்தின்கீழ் கட்டப்பட்டு வரும் வீடுகளை அவா்பாா்வையிட்டு, ஆய்வு செய்தாா். வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா்கள் வின்சென்ட் ரமேஷ்பாபு,சத்தியமூா்த்தி உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.
அதேபோல், போ்ணாம்பட்டு ஒன்றியம் பரவக்கல் ஊராட்சியில் கட்டப்படும் தொகுப்பு வீடுகள்,செண்டத்தூா் ஊராட்சியில் கட்டப்படும் ஊராட்சி மன்ற அலுவலக கட்டடம் உள்ளிட்டபணிகளை ஆட்சியா் ஆய்வு செய்தாா்.
போ்ணாம்பட்டு ஒன்றியக் குழுத் தலைவா் சித்ரா ஜனாா்த்தனன், வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா்சரவணன் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.
டிரெண்டிங்
குடியாத்தம் ஒன்றியத்தில் வளா்ச்சிப் பணிகள் ஆய்வு
போ்ணாம்பட்டில் 3 சிறுவா்களை கடித்த வெறி நாய்
குடியாத்தம் வட்டத்தில் ‘உங்களைத் தேடி உங்கள் ஊரில்’ முகாம்: ஆட்சியா் ஆய்வு
சோளிங்கா் ஒன்றிய வளா்ச்சித் திட்டப் பணிகள்: ஆட்சியா் ஆய்வு
வீடியோக்கள்
BJP Annamalai interview | விஜய் 234 வேட்பாளர்களை நிறுத்த முடியுமா? | TVK Vijay | DMK | ADMK
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Vijay full speech | "தமிழ்நாடே திவாலாகப் போகிறது!" - தஞ்சையில் விஜய் பேச்சு! | TVK
தினமணி வீடியோ செய்தி...
திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவு என்ன? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் Exclusive
தினமணி வீடியோ செய்தி...
"Annamalai-க்கு முன் - பின் என்று எதுவும் இல்லை": Kushbu | Exclusive Interview | BJP
தினமணி வீடியோ செய்தி...