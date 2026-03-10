சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் விரைவில் நடைபெறவுள்ள நிலையில், துணை ராணுவப் படையினா், போலீஸாா் வேலூரில் கொடி அணிவகுப்பு நடத்தினா்.
தோ்தலுக்கான ஆயத்தப்பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன. இந்நிலையில், பாதுகாப்புப் பணிக்காக துணை ராணுவப்படைகள் தோ்தல் நடைபெற உள்ள மாநிலங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளனா்.
அதன்படி, பஞ்சாப் மாநிலம் சண்டீகரில் இருந்து தலா 100 போ் அடங்கிய 10 கம்பெனி துணை ராணுவப்படையினா் சிறப்பு ரயில் மூலம் ஞாயிற்றுக்கிழமை அனுப்பி வைக்கப்பட்டனா். இதில், 6 கம்பெனி துணை ராணுவப்படையினா் காட்பாடி ரயில் நிலையம் வந்தடைந்தனா். மீதமுள்ள 4 துணை ராணுவப் படையினா் அதே ரயிலில் மதுரைக்கு சென்றனா்.
வேலூருக்கு வந்த 6 கம்பெனி துணை ராணுவப்படைகளில் தலா ஒரு கம்பெனி வீதம் செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், ராணிப்பேட்டை, வேலூா், திருப்பத்தூா், திருவண்ணாமலை மாவட்டங்களுக்கு பிரித்து அனுப்பி வைக்கப்பட்டனா். வேலூரில் முகாமிட்டுள்ள துணை ராணுவப்படையினருடன் இணைந்து வேலூா் மாவட்ட போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை கொடி அணிவகுப்பில் ஈடுபட்டனா்.
வேலூா் கிரீன் சா்க்கிளில் தொடங்கி காட்பாடி சாலை, பெங்களூரு சாலை, பழைய பேருந்து நிலையம், தெற்கு காவல் நிலையம், திருப்பதி தேவஸ்தான தகவல் மையம் வழியாக மீண்டும் கிரீன் சா்க்கிள் வரை இந்த அணிவகுப்பு நடந்தது. இந்த கொடி அணிவகுப்புக்கு மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் என்.யு.சிவராமன் தலைமை வகித்தாா்.
கூடுதல் காவல் கண்காணிப்பாளா் பழனி, உதவி காவல் கண்காணிப்பாளா் தனுஷ்குமாா், காவல் ஆய்வாளா்கள் பலா் பங்கேற்றனா்.
