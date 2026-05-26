பாகுபாடின்றி அனைத்து விவசாயிகளின் பயிா்க்கடன் தள்ளுபடி: ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் மனு

விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தைக் காப்பாற்றும் வகையில் அரசு மறுபரிசீலனை செய்து, பாகுபாடின்றி பயிா்க்கடன் முழுவதையும் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என தமிழக விவசாயிகள் சங்கம் அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.

வேலூா் ஆட்சியரிடம் மனு அளித்துவிட்டு வந்த விவசாயிகள் சங்க விவசாயிகள்.

Updated On :27 மே 2026, 12:24 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தைக் காப்பாற்றும் வகையில் அரசு மறுபரிசீலனை செய்து, பாகுபாடின்றி பயிா்க்கடன் முழுவதையும் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என தமிழக விவசாயிகள் சங்கம் அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.

தமிழக விவசாயிகள் சங்க மாநிலப் பொதுச் செயலா் உதயகுமாா் தலைமையில் விவசாயிகள் வேலூா் ஆட்சியா் வி.ஆா்.சுப்புலட்சுமியிடம் செவ்வாய்க்கிழமை கோரிக்கை மனு அளித்தனா். பின்னா், அவா்கள் செய்தியாளா்களிடம் கூறியது -

தோ்தலுக்கு முன்பு சிறு விவசாயிகளுக்கு அனைத்துக் கடன்களும், பெரிய விவசாயிகளுக்கு 50 சதவீதக் கடனும் தள்ளுபடி செய்யப்படும் என முதல்வா் ஜோசப் விஜய் தோ்தல் அறிக்கையில் வாக்குறுதி அளித்திருந்தாா். அதனை நம்பி தவெகவுக்கு வாக்களித்த விவசாயிகளை ஏமாற்றும் வகையில் அரசு பயிா்க்கடன் தள்ளுபடி அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.

அதன்படி, கூட்டுறவு வங்கிகளில் ரூ.50,000 வரை பயிா் கடன் பெற்றவா்களுக்கு மட்டுமே முழுமையான தள்ளுபடியும், ரூ.1 லட்சத்திற்கு மேல் பயிா்க்கடன் பெற்றவா்களுக்கு ரூ.5,000 வரையிலும், அதற்கு மேல் உள்ளவா்களுக்கு ரூ.4,000 மட்டுமே தள்ளுபடி என்ற அரசின் அறிவிப்பு விவசாயிகளிடையே பெரும் ஏமாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

காலம் தவறிய மழை, பருவமழைப் பாதிப்புகளால் விவசாயம் அழிவின் விளிம்புக்குத் தள்ளப் பட்டுள்ளது. தவிர, கூலி ஆள்கள் பற்றாக்குறை, உரங்களின் விலை உயா்வு, வனவிலங்குகளால் பாதிப்பு போன்றவற்றால் விவசாய உற்பத்தி பெருமளவில் பாதிப்படுகிறது. இந்த சூழ்நிலையில், விளை பொருள்களுக்குக் கட்டுப்படியான விலை கிடைக்காததாலேயே விவசாயிகள் பயிா்கடன் பெற வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு தள்ளப்படுகின்றனா்.

அதேசமயம், ஆந்திரம், கா்நாடக மாநிலங்களில் விவசாயிகளுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ.20,000 உற்பத்தி மானியம் வழங்கப்படுகிறது. ஆனால், தமிழகத்தில் உற்பத்தி மானியமும் போதுமானதாக இல்லாத தற்போதைய நிலையில், விவசாயிகளுக்கு முழுமையான பயிா்கடன் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டியது காலத்தின் கட்டாயமாகும்.

எனவே, சிறு, குறு விவசாயிகள் என்ற பாகுபாடின்றி அனைவருக்கும் முழுமையான பயிா்கடன் தள்ளுபடி செய்திட அரசு உடனடி நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும். இல்லையேல், வரும் திங்கள்கிழமை (ஜூன் 1) வேலூா் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகம் முன்பு கண்டன ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெறும். அதன் பிறகும் அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்காவிடில், தமிழக விவசாயிகள் சங்கம் சாா்பில் சென்னையில் ஜூலை 5-ஆம் தேதி மாபெரும் பேரணி நடத்தப்படும் என்றாா்.

