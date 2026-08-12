கோவை: கதிர் நாயக்கன் பாளையத்தில் ரேஷன் கடையை சூறையாடிய ஒற்றை யானை!

கோவை குருடம்பாளையம் ஊராட்சிக்கு உள்பட்ட கதிர் நாயக்கன் பாளையம் பகுதியில் ரேஷன் கடையை சூறையாடிய ஒற்றை யானையால் அந்தப் பகுதி மக்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர்.
கோவை மாவட்டம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அடிவாரப் பகுதிகளில் யானைகள் தினமும் ஊருக்குள் வந்து செல்வது வாடிக்கையாகி வருகிறது.
இந்த நிலையில், கோவை குருடம்பாளையம் ஊராட்சிக்கு உள்பட்ட கதிர்நாயக்கன் பாளையம் பகுதியில் உள்ல தோட்ட பகுதிகளில் புகுந்து விவசாய நிலங்களில் உள்ள விவசாய பயிர்களை சேதப்படுத்தி ஒற்றை யானை அச்சுறுத்தி வந்தது.
தற்போது வீடுகளின் கேட்டை உடைத்து உணவுகளை தேடி வந்த அந்த ஒற்றை யானை, இன்று (ஆக. 12) அதிகாலை மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப் பகுதியில் இருந்து ஊருக்குள் வந்து கதிர்நாயக்கன் பாளையம் பகுதியில் உள்ள ரேஷன் கடையின் கதவை உடைத்து அரிசியை சாப்பிட்டுவிட்டு அங்கிருந்து மூட்டைகளையும் தூக்கிச் சென்றது.
இந்த நிகழ்வு அந்தப் பகுதியில் உள்ள மக்களின் இடையே அச்சத்தை ஏற்படுத்திய நிலையில், சம்பவம் குறித்து வனத்துறையினருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது.
தகவல் அறிந்து வந்த வனத்துறை அதிகாரிகள், அந்த யானையை காட்டுக்குள் விரட்டும் பணியை மேற்கொண்டனர். சூறையாடப்பட்ட ரேஷன் கடையில் வனத்துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
தோட்டங்களை சேதப்படுத்திய அந்த ஒற்றைக் காட்டு யானையை அடர்ந்த வனப்பகுதிக்குள் விரட்ட வேண்டுமென அங்குள்ள பொதுமக்கள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.
Summary
Residents of the Kathir Nayakkan Palayam area, which falls under the Kurudampalayam Panchayat in Coimbatore, are gripped by fear after a lone elephant ransacked a ration shop.
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