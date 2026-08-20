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கோயம்புத்தூர்

சுற்றுலா வழிகாட்டி பயிற்சியில் பங்கேற்க திருநங்கைகள் விண்ணப்பிக்கலாம்

தமிழக அரசின் சுற்றுலாத் துறை சாா்பில் நடத்தப்படும் வழிகாட்டி பயிற்சியில் பங்கேற்க திருநங்கைகள் விண்ணப்பிக்கலாம் என்று மாவட்ட நிா்வாகம் அறிவித்துள்ளது.

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விண்ணப்பிக்கலாம் - கோப்புப் படம்

Updated On :20 ஆகஸ்ட் 2026, 3:23 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழக அரசின் சுற்றுலாத் துறை சாா்பில் நடத்தப்படும் வழிகாட்டி பயிற்சியில் பங்கேற்க திருநங்கைகள் விண்ணப்பிக்கலாம் என்று மாவட்ட நிா்வாகம் அறிவித்துள்ளது.

இது தொடா்பாக ஆட்சியா் பவன்குமாா் க.கிரியப்பனவா் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், தமிழ்நாடு அரசு சுற்றுலாத் துறை சாா்பில் சுற்றுலாவில் ஆா்வமுள்ள 12 ஆம் வகுப்பு தோ்ச்சி பெற்ற திருநங்கைகளுக்கு சுற்றுலா வழிகாட்டி பயிற்சி வழங்க உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது. கோவை மாவட்டத்தில் சுற்றுலா வழிகாட்டியாக பணிபுரிய விருப்பமுள்ள, தகுதியுள்ள திருநங்கைகள் இந்தத் திட்டத்தில் பங்கேற்கலாம்.

மாவட்டத்தில் செயல்பட்டு வரும் அரசு சாரா அமைப்புகள், சங்கங்கள் இந்தத் திட்டம் குறித்த விழிப்புணா்வை திருநங்கைகளிடம் ஏற்படுத்தி, தகுதியும் ஆா்வமும் உள்ள திருநங்கைகளின் பெயா் விவரங்களை சம்பந்தப்பட்ட அலுவலகத்துக்குத் தெரிவிக்கலாம்.

இத்திட்டம் தொடா்பான மேலும் விவரங்களுக்கு மாவட்ட சுற்றுலா அலுவலா் ஜெகதீஸ்வரியை (89398 96380) தொடா்பு கொள்ளலாம் என்று தெரிவித்துள்ளாா்.

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