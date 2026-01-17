கோவையில் புரந்தரதாசா் ஆராதனை விழா தொடக்கம்
கோவை: கோவை ராம்நகா் ஸ்ரீ ஐயப்பன் பூஜா சங்கத்தில் பி.என். ராகவேந்திர ராவ் நினைவு அறக்கட்டளை சாா்பில் புரந்தரதாசா் ஆராதனை விழா சனிக்கிழமை தொடங்கியது.
பி.என். ராகவேந்திர ராவ் நினைவு அறக்கட்டளை சாா்பில் புரந்தரதாசா் ஆராதனை விழா சனிக்கிழமை முதல் ஜனவரி 19ஆம் தேதி வரை கோவை ராம்நகா் ஸ்ரீ ஐயப்பன் பூஜா சங்கத்தில் நடக்கிறது. அதன்படி, சனிக்கிழமை ஆராதனை விழா தொடங்கியது. அறக்கட்டளையின் நிா்வாக அறங்காவலா் திரு. பி.ஆா்.விட்டல் வரவேற்றாா். கோவை பாரதிய வித்யா பவன் முன்னாள் பதிவாளா் வி.பிரபாகா் ராவ் சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்து கொண்டாா்.
முதல்நாள் நிகழ்வில், மல்லாடி சகோதரா்கள் ஸ்ரீராம்பிரசாத், வி.ரவிக்குமாா் ஆகியோரின் இசை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. மூன்று நாள் நிகழ்வில் ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஜன.18) யுவபுரந்தரா சந்தீப் நாராயணின் இசை நிகழ்ச்சியும், திங்கள்கிழமை (ஜன.19) வித்யபூஷனாவின் இசை நிகழ்ச்சியும் நடைபெறுகின்றன. இந்நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்க அனுமதி இலவசம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.