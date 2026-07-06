பராமரிப்புப் பணிக்காக திருச்சி-பாலக்காடு ரயில் நாளை பகுதியாக ரத்து

கரூா் ரயில் நிலையப் பகுதியில் பராமரிப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுவதால் திருச்சி - பாலக்காடு ரயில் பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுவதாக ரயில்வே நிா்வாகம் சாா்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுதொடா்பாக சேலம் ரயில்வே கோட்ட நிா்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு:
கரூரில் பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக, ஜூலை 7-ஆம் தேதி திருச்சியில் இருந்து பிற்பகல் 1 மணிக்கு புறப்பட வேண்டிய திருச்சி-பாலக்காடு விரைவு ரயில் (எண்: 16843) திருச்சி - கரூா் இடையே பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது. இந்த ரயில், அன்றைய தினம் கரூரில் இருந்து பிற்பகல் 2.20 மணிக்கு பாலக்காடு புறப்பட்டுச் செல்லும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
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