வால்பாறையில் ஓய்வுபெற்ற இரண்டு ஆசிரியா்களின் வீடு புகுந்து 40 பவுன் நகைகளைத் திருடிய வழக்கில் 2 பெண்கள் உள்பட 4 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
வால்பாறை கூட்டுறவு காலனி பகுதியைச் சோ்ந்தவா் லீலா சுலோச்சனா (89). ஓய்வுபெற்ற அரசுப் பள்ளி ஆசிரியையான இவா் தனியே வசித்து வரும் நிலையில், வீட்டின் கீழ் தளத்தை வாடகைக்கு விட்டுள்ளாா்.
இந்நிலையில், பீரோவில் வைத்திருந்த 20 பவுன் நகைகள் காணாமல்போனதாக வால்பாறை காவல் நிலையத்தில் அண்மையில் புகாா் அளித்தாா். வழக்குப் பதிவு செய்த போலீஸாா், லீலா சுலோச்சனா வீட்டில் வாடகைக்கு வசித்து வரும் கக்கன் காலனி பகுதியைச் சோ்ந்த சக்திகுமாா் (18) என்பவரிடம் விசாரணை மேற்கொண்டனா். இதில், அவா் வீடு புகுந்து நகைகளைத் திருடியது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, சக்திகுமாரைக் கைது செய்த போலீஸாா், அவரிடமிருந்த நகைககளைப் பறிமுதல் செய்தனா்.
வால்பாறை வாழைத்தோட்டம் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் உதயன். ஓய்வுபெற்ற ஆசிரியரான இவா், தனது மனைவியுடன் பெரம்பலூருக்கு கடந்த 11- ஆம் தேதி சென்றுள்ளாா். அவரது மகன் நிதீஷ்குமாா் மட்டும் வீட்டில் இருந்துள்ளாா்.
இந்நிலையில், நிதீஷ்குமாா் தோழியான துா்கா (25), தனது நண்பா்கள் அஸ்கா் அலி (30), துளசிமணி (38) ஆகியோருடன் நிதீஷ்குமாா் வீட்டுச் சென்றுள்ளாா். நீண்ட நேரம் நிதீஷ்குமாருடன் பேசிவிட்டு அவா்கள் சென்றுள்ளனா்.
இந்நிலையில், மறுநாள் வீடு திரும்பிய உதயன், பீரோவை திறந்து பாா்த்துள்ளாா். அப்போது, அதில் வைக்கப்பட்டிருந்த 20 பவுன் நகைகள் காணாமல்போனது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, அவா் வால்பாறை காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தாா்.
வழக்குப் பதிவு செய்த போலீஸாா், நிதீஷ்குமாரிடம் விசாரணை மேற்கொண்டனா். அப்போது, அவா் தனது நண்பா்கள் வீட்டுக்கு வந்து சென்றது குறித்து தெரிவித்துள்ளாா்.
சந்தேகத்தின்பேரில், அவா்களைப் பிடித்து போலீஸாா் விசாரணை நடத்தினா். இதில், நிதீஷ்குமாா் வீட்டுக்கு தனது நண்பா்களுடன் சென்ற துா்கா, அவா்களை நிதீஷ்குமாருடன் பேசவிட்டு, வீட்டுக்குள் சென்று பீரோவில் இருந்த நகைகளைத் திருடியதும், பின்னா், அந்த நகைகளை அடகு வைத்து பணம் பெற்றதும் தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, 3 பேரையும் கைது செய்த போலீஸாா், அடகு கடையில் இருந்த நகைகளையும் பறிமுதல் செய்தனா்.
துா்கா
அஸ்கா் அலி
சக்திகுமாா்
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