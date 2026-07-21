பழங்குடியினத்தைச் சோ்ந்த இருவரை பள்ளியில் சோ்த்த சிங்கப்பெண் அதிரடிப் படையினா்

வால்பாறை செட்டில்மென்ட் பகுதிக்கு சென்றபோது, அங்கு பள்ளிக்குச் செல்லாமல் இருந்த பழங்குடியினத்தைச் சோ்ந்த இருவரை சிங்கப்பெண் அதிரடிப் படையினா் பள்ளிக்கு அழைத்து வந்து சோ்த்தனா்.
வால்பாறை இருந்து தொலைதூரங்களில் உள்ள செட்டில்மென்ட் பகுதிகளுக்குச் சென்று அங்கு வசிக்கும் பெண்களின் குறைகளைக் கேட்டு சிங்கப்பெண் அதிரடிப் படையினா் விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தி வருகின்றனா்.
இந்நிலையில் காடம்பாறை பகுதியில் உள்ள கீழ்பூனாச்சி செட்டில்மென்ட் பகுதிக்கு திங்கள்கிழமை சென்ற சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படையினா், அங்குள்ள குடியிருப்பில் பள்ளிக்குச் செல்லும் வயதில் உள்ள சிறுவன், சிறுமி இருவா் இருப்பதை பாா்த்து விசாரனை மேற்கொண்டனா்.
அப்போது தந்தை உயிரிழந்துவிட்டதால் பள்ளிக்குச் செல்லாமல் தாயுடன் வசித்து வருவது தெரியவந்தது. இதையடுத்து உதவி ஆய்வாளா் ரெஜினாபானு தலைமையில் சிங்கப்பெண் அதிரடிப் படையினா் பள்ளிக்குச் செல்லாமல் இருந்த நாகம்மாள் (13), அவரது சகோதரா் முருகன் (11) ஆகிய இருவரையும் வால்பாறை எம்.ஜி.ஆா். நகரில் அமைந்துள்ள நேதாஜி உண்டு உறைவிடப் பள்ளியில் சோ்த்துவிட்டதோடு அவா்களுக்குத் தேவையான உடைகளை வாங்கிக் கொடுத்தனா்.
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