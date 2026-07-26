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கோயம்புத்தூர்

பராமரிப்புப் பணி: கேரள ரயில்கள் தாமதமாக இயக்கம்

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கேரள ரயில்... - கோப்புப் படம்

Updated On :27 ஜூலை 2026, 12:18 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஈரோடு - சேலம் இடையே மகுடஞ்சாவடி- வீரபாண்டி சாலை பகுதியில் ரயில் பாதையில் பராமரிப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுவதால், கேரள ரயில்கள் தாமதமாக இயக்கப்படும் என ரயில்வே நிா்வாகம் சாா்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுதொடா்பாக, சேலம் ரயில்வே கோட்ட நிா்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பு:

பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக ஜூலை 27, 29, ஆகஸ்ட் 1 மற்றும் 3-ஆம் தேதி எா்ணாகுளம் - டாடா நகா் விரைவு ரயில் (எண்: 18190) 50 நிமிஷங்கள் தாமதமாக இயக்கப்படும்.

இதேபோல, ஜூலை 27, 29, ஆகஸ்ட் 1 மற்றும் 3 ஆகிய தேதிகளில் ஆலப்புழா - தன்பாத் விரைவு ரயில் (எண்: 13352) 20 நிமிஷங்கள் தாமதமாக இயக்கப்படும் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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