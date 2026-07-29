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கோயம்புத்தூர்

கோவை -அவிநாசி சாலையில் இன்று முதல் சோதனை முறையில் ‘யு-டா்ன்’

கோவை -அவிநாசி சாலை சின்னியம்பாளையம் பகுதியில் போக்குவரத்து நெரிசலைக் குறைக்கும் வகையில், ‘யு-டா்ன்’ மற்றும் பாதசாரிகளுக்கான ‘பெலிகான் சிக்னல்’ புதன்கிழமை (ஜூலை 29) முதல் சோதனை முறையில் அமல்படுத்தப்படுகிறது.

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கோப்புப்படம்.

Updated On :29 ஜூலை 2026, 2:37 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கோவை -அவிநாசி சாலை சின்னியம்பாளையம் பகுதியில் போக்குவரத்து நெரிசலைக் குறைக்கும் வகையில், ‘யு-டா்ன்’ மற்றும் பாதசாரிகளுக்கான ‘பெலிகான் சிக்னல்’ புதன்கிழமை (ஜூலை 29) முதல் சோதனை முறையில் அமல்படுத்தப்படுகிறது.

இதுகுறித்து கோவை மாநகர காவல் துறை வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு:

கோவை-அவிநாசி சாலை, சின்னியம்பாளையம் பகுதியில் ஏற்படும் போக்குவரத்து நெரிசலைக் குறைக்கவும், சீரான போக்குவரத்தை மேம்படுத்தவும், பொதுமக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவும் பிருந்தாவன் ஆடிட்டோரியம் முன் சோதனை முறையில் ‘யு-டா்ன்’ அமைக்கப்படுகிறது. இது புதன்கிழமை (ஜூலை 29) முதல் ஆகஸ்ட் 28-ஆம் தேதி வரை 31 நாள்களுக்கு நடைமுறையில் இருக்கும். இந்த காலக்கட்டத்தில் வாகனப் போக்குவரத்து தொடா்ந்து ஆய்வு செய்யப்பட்டு, தேவைக்கேற்ப ‘யு-டா்ன்’ அமைப்பில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் செய்வது குறித்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

பெலிகான் சிக்னல்:

சின்னியம்பாளையம் பேருந்து நிறுத்தம் அருகே பாதசாரிகள் பாதுகாப்பாக சாலையைக் கடக்கும் வகையில் ‘பெலிகான் சிக்னல்’ அமைக்கப்பட்டுள்ளது. புதன்கிழமை முதல் சோதனை முறையில் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள காவல் துறையின் இந்த முயற்சிக்கு வாகன ஓட்டிகளும், பொதுமக்களும் முழு ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

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