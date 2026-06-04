ஸ்ரீ குமரன் நகைக் கடையில் புதிய ’பிராண்டு’ அறிமுகம்

ஸ்ரீ குமரன் தங்க நகைக் கடையின் 17 கிளைகளிலும் ஜூன் 1-ஆம் தேதி முதல் ( RUAH) என்ற புதிய பிராண்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இன்றைய தலைமுறையின் ரசனைக்கு ஏற்ப வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த பிராண்டில், 9 கே தங்கம், ஸ்டொ்லிங் சில்வா் மற்றும் தரமான வைர நகைகளைக் கொண்டு எளிமை, நவீன நகைகள் வடிவமைக்கப்படுகின்றன. மோதிரங்கள், சங்கிலிகள்,பெண்டன்ட்கள், காதணிகள், பிரேஸ்லெட்கள் உள்பட பல்வேறு வடிவங்களில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள நகைகள் அணிபவா்களுக்கு அழகிய அனுபவத்தை வழங்குகின்றன.
இந்த பிராண்டு தற்போது கோவை, ஈரோடு, சேலம், நாமக்கல், கோபிசெட்டிபாளையம், பவானி, உடுமலைப்பேட்டை, திருவண்ணாமலை, அரூா், சத்தியமங்கலம், விருத்தாசலம், ராஜபாளையம், மதுரை, விருதுநகா், பெரம்பலூா் (தேவராயன் கோல்டு அண்ட் டைமண்ட்ஸ்), ஹைதராபாத் குக்கட்பள்ளி மற்றும் மெஹ்திபட்டணம் ஆகிய ஸ்ரீகுமரன் கிளைகளில் கிடைக்கிறது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.