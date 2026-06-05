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கோயம்புத்தூர்

பொங்கலூா் சாா்-பதிவாளா் அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீஸாா் சோதனை

பல்லடம் அருகே பொங்கலூா் பத்திரப் பதிவு சாா்-பதிவாளா் அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீஸாா் வியாழக்கிழமை திடீா் சோதனை நடத்தினா். இதில் கணக்கில் வராத ரூ.2.53 லட்சம் கைப்பற்றப்பட்டது.

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கோப்புப்படம்.

Updated On :5 ஜூன் 2026, 12:03 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பல்லடம் அருகே பொங்கலூா் பத்திரப் பதிவு சாா்-பதிவாளா் அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீஸாா் வியாழக்கிழமை திடீா் சோதனை நடத்தினா். இதில் கணக்கில் வராத ரூ.2.53 லட்சம் கைப்பற்றப்பட்டது.

திருப்பூா் மாவட்டம், பல்லடம் அருகே பொங்கலூா் காவல் நிலையம் அருகே பொங்கலூா் சாா்-பதிவாளா் அலுவலகம் செயல்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் வியாழக்கிழமை முகூா்த்த நாள் என்பதால் அதிக அளவிலான பத்திரப் பதிவு நடைபெற்றது.

இதில் இடைத்தரகா்கள் மூலம் லஞ்சம் கைமாறப்படுகிறாத என்பதை கண்காணிக்க, இந்த அலுவலகத்தில் மாவட்ட லஞ்ச ஒழிப்பு காவல் ஆய்வாளா் சசிரேகா தலைமையிலான குழுவினா் வியாழக்கிழமை மாலை 3 மணிக்கு திடீரென்று சோதனையில் ஈடுபட்டனா்.

அப்போது அலுவலகத்தின் அனைத்து கதவுகளும் அடைக்கப்பட்டு, ஊழியா்களின் கைப்பேசிகள் அணைத்து வைக்கப்பட்டன. பின்னா் நடத்திய சோதனையில் அலுவலகத்தில் இருந்து கணக்கில் வராத ரூ.2 லட்சத்து 53 ஆயிரத்தை லஞ்ச ஒழிப்பு போலீஸாா் பறிமுதல் செய்தாக கூறப்படுகிறது. இது குறித்து தொடா்ந்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.

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