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கோயம்புத்தூர்

பராமரிப்புப் பணி: கேரள ரயில்கள் தாமதமாக இயக்கம்

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கேரள ரயில்கள்... - கோப்புப் படம்

Updated On :29 ஜூன் 2026, 1:17 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஈரோடு - சேலம் ரயில் பாதை இடையே மகுடஞ்சாவடி - வீரபாண்டி சாலை பகுதியில் பொறியியல் பராமரிப்புப் பணி மேற்கொள்ளப்படுவதால், கேரள ரயில்கள் தாமதமாக இயக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து, சேலம் ரயில்வே கோட்ட நிா்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பு:

பொறியியல் பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக ஜூன் 29 மற்றும் ஜூலை 1-ஆம் தேதிகளில் எா்ணாகுளத்தில் இருந்து காலை 7.15 மணிக்கு போத்தனூா், சேலம், ஜோலாா்பேட்டை வழியாக இயக்கப்படும் எா்ணாகுளம் - டாடா நகா் விரைவு ரயில் (எண்: 18190) 50 நிமிஷங்கள் தாமதமாக இயக்கப்படும்.

இதேபோல, ஜூன் 29, ஜூலை 1 ஆகிய தேதிகளில் ஆலப்புழையில் இருந்து காலை 6 மணிக்கு கோவை, சேலம், ஜோலாா்பேட்டை வழியாக இயக்கப்படும் ஆலப்புழை - தன்பாத் விரைவு ரயில் (எண்: 13352) 20 நிமிஷங்கள் தாமதமாக இயக்கப்படும் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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