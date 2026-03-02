Dinamani
கோயம்புத்தூர்

அரசுப் பள்ளிகளில் சோ்க்கை தீவிரம்: கோவை கல்வி மாவட்ட அளவில் ஒரே நாளில் 61 மாணவா்கள் சோ்ப்பு

கோவை கல்வி மாவட்டத்தில் அரசுப் பள்ளிகளில் ஒரே நாளில் 61 மாணவா்கள் சோ்க்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

News image
காரமடை ஒன்றியத்துக்குள்பட்ட சீங்குளி ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப் பள்ளியில் மாணவா் சோ்க்கையை தொடங்கிவைக்கிறாா் மாவட்ட தொடக்கக் கல்வி அலுவலா் ரவிச்சந்திரன்.
Updated On :2 மார்ச் 2026, 7:51 pm

தமிழகத்தில் அரசுப் பள்ளிகளைப் பொறுத்தவரை கோடை விடுமுறைக்குப் பிறகு பள்ளிகள் திறக்கும் நாளில்தான் மாணவா் சோ்க்கை தொடங்கப்பட்டு வந்தது. ஆனால், கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே முன்கூட்டியே மாணவா் சோ்க்கை நடத்தப்படுகிறது. 2026-2027-ஆம் கல்வி ஆண்டுக்கான மாணவா் சோ்க்கையை மாா்ச் 1-ஆம் தேதியில் இருந்து தொடங்க தொடக்கக் கல்வி இயக்குநா் உத்தரவிட்டுள்ளாா். அதன்படி, கோவை மாவட்டம் காரமடை ஒன்றியத்துக்குள்பட்ட சீங்குளி ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப் பள்ளியில் நடைபெற்ற மாணவா் சோ்க்கையை மாவட்ட தொடக்கக் கல்வி அலுவலா் ரவிச்சந்திரன் தொடங்கி வைத்து ஆய்வு நடத்தினாா்.

பின்னா் அவா் கூறியதாவது:

கோவை மாவட்ட அங்கன்வாடி மையங்களில் முன்பருவக் கல்வியை நிறைவு செய்யும் 5 வயது நிரம்பிய குழந்தைகளை அருகில் உள்ள அரசுப் பள்ளிகளில் சோ்க்கவும், வேறு பள்ளிகளில் இருந்து அரசு தொடக்க, நடுநிலைப் பள்ளிகளில் சேர விரும்பும் குழந்தைகள், ஒன்றாம் வகுப்பு அல்லாது பிற வகுப்புகளுக்கு சோ்க்கை ஆக விரும்பும் மாணவா்களுக்கு உரிய வகுப்புகளுக்கான சோ்க்கை இடங்களை தலைமை ஆசிரியா்கள், ஆசிரியா்கள் வழங்க தேவையான அறிவுரைகள் வட்டாரக் கல்வி அலுவலா்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

அரசுப் பள்ளிகளில் செயல்படுத்தப்பட்டுவரும் பல்வேறு நலத் திட்டங்கள் குறித்து பெற்றோரிடம் விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தி மாணவா் சோ்க்கையை அதிகரிக்கும்படி ஆசிரியா்களுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. கோவை கல்வி மாவட்டத்தில் திங்கள்கிழமை ஒரே நாளில் மட்டும் 61 மாணவா்கள் சோ்க்கப்பட்டனா் என்றாா்.

