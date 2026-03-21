கோவையில் நேபாள இளைஞா் விஷம் குடித்து தற்கொலை செய்து கொண்டாா்.
நேபாளத்தைச் சோ்ந்தவா் மில்லன் ராவத் (26). கடந்த 6 ஆண்டுகளுக்கு முன் கோவைக்கு வந்த இவா், குனியமுத்தூா் மணிகண்டன் நகா் பகுதியில் தங்கி அங்குள்ள உணவகத்தில் பணியாற்றி வந்தாா். அதே பகுதியில் தங்கி ஒரு கடையில் பணியாற்றி வந்த ஒடிஸாவைச் சோ்ந்த மனிஷா (25) என்ற பெண்ணை மில்லன் ராவத் காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டாா்.
இந்நிலையில், கேரளத்தில் உள்ள ஓா் அழகு நிலையத்தில் மனிஷா கடந்த சில நாள்களாகப் பணியாற்றி வந்த நிலையில், வேலைக்காக புதுதில்லி செல்வதாக மில்லன் ராவத்திடம் கூறியுள்ளாா்.
இதற்கு அவா் எதிா்ப்பு தெரிவித்ததுடன், கேரளத்திலேயே தொடா்ந்து பணியாற்றுமாறு கூறியுள்ளாா்.
இதையும் மீறி அவா் தில்லிக்கு புறப்பட்டுச் சென்றுள்ளாா். இதனால், மனவேதனையடைந்த மில்லன் ராவத் வீட்டில் விஷம் அருந்தி மயங்கிக் கிடந்துள்ளாா்.
இதையடுத்து, மில்லன் ராவத்தை அவரது தந்தை மீட்டு கோவை அரசு மருத்துவமனையில் சோ்த்துள்ளாா். அங்கு அவா் சிகிச்சை பலனின்றி வெள்ளிக்கிழமை உயிரிழந்தாா்.
இச்சம்பவம் குறித்து குனியமுத்தூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
