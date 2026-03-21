Dinamani
விஜய் வீட்டுக் கதவைத் தட்டினார் இபிஎஸ்: ஓ. பன்னீர்செல்வம்ரம்ஜான் கொண்டாட்டத்தை மேலும் இரட்டிப்பாக்கும் தங்கம் விலை நிலவரம்!அதிமுகவின் முதலாளிகள் பாஜகவும் அமித் ஷாவும்தான்: ஜோதிமணி எம்.பி.கத்தார் எரிவாயு விநியோகம் பாதிப்பு! இந்தியாவிலும் 5 ஆண்டுகளுக்கு பாதிப்பா?ரமலான் திருநாள்! குடியரசுத் தலைவர், பிரதமர் வாழ்த்து!ஈரான் போர்! நேட்டோ அமைப்புக்கு தைரியமில்லை: டிரம்ப்‘ஏஐ’ நுட்பத்தில் தலைவா்களை தவறாக சித்திரிக்கத் தடை: தோ்தல் ஆணையம் எச்சரிக்கை6 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இந்தியா-சீனா இடையே எல்லை வா்த்தகம்புதிய வருமான வரிச் சட்டம் ஏப்ரல் 1 முதல் அமல்: விதிகளை அறிவிக்கை செய்தது சிபிடிடி
/
வணிகம்

ரம்ஜான் கொண்டாட்டத்தை மேலும் இரட்டிப்பாக்கும் தங்கம் விலை நிலவரம்!

ரம்ஜான் கொண்டாட்டத்தை மேலும் இரட்டிப்பாக்கியிருக்கிறது தங்கம் விலை நிலவரம்.

ANI

Updated On :21 மார்ச் 2026, 4:31 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சென்னை: உலகம் முழுவதும் இன்று ரம்ஜான் பண்டிகை உற்சாகத்தோடு கொண்டாடப்படும் நிலையில், தங்கம் விலை இன்று குறைந்து, கொண்டாட்டத்தை இரட்டிப்பாக்கியிருக்கிறது.

சென்னையில் இன்று காலை ஒரு சவரன் ஆபரணத் தங்கம் விலை ரூ.2,640 குறைந்து, ஒரு சவரன் தங்கம் ரூ.1,08,960க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வார இறுதி நாள் மற்றும் விடுமுறை நாள் என்பதால், தங்கம் வாங்க நினைத்திருப்பவர்களுக்கு இன்று நல்ல செய்தியாக விலை குறைந்துள்ளது.

இன்றைய நிலவரப்படி, சென்னையில் ஆபரணத்த தங்கம் ஒரு சவரன் ரூ.1,08,960க்கும், கிராமுக்கு ரூ.330 குறைந்து ரூ.13,620க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

22 காரட் தங்கம் விலை சவரன் ரூ.1,18,864 ஆகவும், ஒரு கிராம் ரூ.14,858 ஆகவும் உள்ளது.

வெள்ளி விலையும் குறைந்தது : மார்ச் 21ஆம் தேதி நிலவரப்படி, ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.10 குறைந்து ரூ.250க்கும் ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ.10 ஆயிரம் குறைந்து, ரூ.2.50 லட்சத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி விலை கடந்த பத்து நாள்களுக்கு முன்பு ஒரு கிராம் ரூ.290 ஆக இருந்த நிலையில், ஏற்ற இறக்கத்துடன் இன்று ரூ.250 ஆகக் குறைந்துள்ளது.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

