கோவை, வெள்ளலூா் குப்பைக் கிடங்கில் கிணத்துக்கடவு சட்டப் பேரவை உறுப்பினா் க.விக்னேஷ் சனிக்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
கோவை மாநகராட்சி, தெற்கு மண்டலம் 85-ஆவது வாா்டுக்குள்பட்ட குறிச்சி குளம், பொள்ளாச்சி இணைப்புச் சாலை திருவள்ளுவா் சிலை அமைந்துள்ள பகுதியில் எம்எல்ஏ க.விக்னேஷ் சனிக்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
அப்போது, அப்பகுதியில் மழைநீா் தேங்காதவாறு தூா்வாரி, வடிகால் குழாய் அமைத்து அருகில் உள்ள குளத்துக்கு தண்ணீா் செல்லும் வகையில் பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என அலுவலா்களை அறிவுறுத்தினாா்.
இதையடுத்து, வெள்ளலூா் உரக்கிடங்கு வளாகத்தில் மரக்கன்றுகள் நட்டு பராமரிக்கப்பட்டு வரும் பகுதி, குப்பைக் கிடங்கு வளாகத்தில் அமைந்துள்ள குட்டை, வெள்ளலூா் குப்பைக் கிடங்கு வளாகத்தில் செயல்பட்டு வரும் உரம் தயாரிக்கும் மையம், மக்கும், மக்காத குப்பைகளை தரம் பிரிக்கும் மையம் ஆகியவற்றின் செயல்பாடுகளை ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
ஆய்வுகளின்போது, மாநகராட்சி ஆணையா் மா.சிவகுரு பிரபாகரன், மாநகர தலைமைப் பொறியாளா் விஜயகுமாா், துணை மாநகர பொறியாளா் இளங்கோவன், உதவி செயற்பொறியாளா் கனகராஜ், சுகாதார ஆய்வாளா் முருகன் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.
தொடர்புடையது
குப்பைகளை கொட்ட இடமில்லாததால் அணிவகுத்து நின்ற குப்பை வாகனங்கள்
சின்னசேலத்தில் 872 கிலோ புகையிலை பொருள்கள் அழிப்பு
சிவகிரியில் குப்பைக் கிடங்கில் பற்றிய தீயை அணைக்கும் பணி
நகராட்சி குப்பைக் கிடங்கில் தீ விபத்து
விடியோக்கள்
ஆட்சியைக் கலைத்துவிட்டு தேர்தலை சந்திப்பார் விஜய் ? | Ravindran Duraisamy Interview | TVK | CM Vijay
தினமணி செய்திச் சேவை
”விவாகரத்து கிடக்கும் வரை நடிக்கப்போவதில்லை!”: Ravi Mohan பரபரப்பு பேட்டி!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
மதிய உணவுடன் செயலகம் வரும் முதல்வர்! அமைச்சர் நிர்மல் குமார்
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Podcast | அமைச்சர் ஆவார்களா அதிமுக எம்எல்ஏ-க்கள்? | News and Views | Epi - 35 | TVK | CM Vijay |
தினமணி செய்திச் சேவை