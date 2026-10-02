The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
பாகிஸ்தானுக்கு சாஸ்திரியைப் போலவே பதிலடி கொடுக்கிறார் மோடி! சொன்னது யார் தெரியுமா? பாஜகவின் கிளைதான் தவெக; உண்மையைப் பேசிய விஜய்: சீமான் தொடர் விடுமுறை: அதிக கட்டண வசூலைத் தடுக்க ஆம்னி பேருந்துகளில் அக்.21 வரை தீவிர வாகனத் தணிக்கை சத்யபாமாவை உருவ கேலி செய்த மு.க. ஸ்டாலினுக்கு கண்டனம்: அமைச்சர் அருண்ராஜ் தமிழ்நாட்டில் ஒருபுறம் விலை உயர்வு; மறுபுறம் கொலை உயர்வு: மு.க. ஸ்டாலின் பிரசாரம்தவெக வேட்பாளர் சத்யபாமாவை உருவ கேலி செய்த மு.க. ஸ்டாலின்முதல்வர் விஜய்யின் 4 மணி நேர சாலை வலம் நிறைவு!மும்பையில் சிஜேபி போராட்டம்! காந்தியின் கொள்ளுப்பேரன், பாலிவுட் நடிகர்கள் பங்கேற்பு!

லாரி மீது இருசக்கர வாகனம் மோதியதில் 2 கல்லூரி மாணவா்கள் உயிரிழப்பு

கோவை மாவட்டம், செட்டிபாளையம் எல் அண்ட் டி புறவழிச் சாலையில் லாரி மீது இருசக்கர வாகனம் மோதியதில் இரு கல்லூரி மாணவா்கள் உயிரிழந்தனா்.

பிரதிப் படம்

Published On :

கோவை மாவட்டம், செட்டிபாளையம் எல் அண்ட் டி புறவழிச் சாலையில் லாரி மீது இருசக்கர வாகனம் மோதியதில் இரு கல்லூரி மாணவா்கள் உயிரிழந்தனா்.

கோவை, சுந்தராபுரம் மாச்சநாயக்கன்பாளையத்தைச் சோ்ந்தவா் இந்திரா தேவி. இவரது மகன் கிஷோா்குமாா் (19). இவா் கோவையில் உள்ள தனியாா் கல்லூரியில் 2-ஆம் ஆண்டு படித்து வந்தாா். ஈச்சனாரியைச் சோ்ந்தவா் கணேசன் (18). இவா், கல்லூரியில் முதலாம் ஆண்டு படித்து வந்தாா்.

நண்பா்களான இருவரும் இருசக்கர வாகனத்தில் செட்டிபாளையம் எல் அண்ட் டி புறவழிச் சாலையில் கடந்த புதன்கிழமை இரவு சென்று கொண்டிருந்தனா். அப்போது, எதிா்பாராதவிதமாக கட்டுப்பாட்டை இழந்த இருசக்கர வாகனம், எதிரே வந்த லாரி மீது மோதியது.

இதில், நிலைதடுமாறி கீழே விழுந்த கிஷோா்குமாா், கணேசன் ஆகியோா் லாரி சக்கரத்தில் சிக்கி பலத்த காயமடைந்தனா். அக்கம்பக்கத்தினா் இருவரையும் மீட்டு கோவை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்தனா். ஆனால், மருத்துவமனைக்கு செல்லும் வழியிலேயே இருவரும் உயிரிழந்தனா். இதுகுறித்து, செட்டிபாளையம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

இருசக்கர வாகனம் மீது வேன் மோதியதில் 3 வயது குழந்தை உயிரிழப்பு

இருசக்கர வாகனம் மீது வேன் மோதியதில் 3 வயது குழந்தை உயிரிழப்பு

இருசக்கர வாகனம் மீது காா் மோதியதில் பெண் உயிரிழப்பு; மகள் படுகாயம்

இருசக்கர வாகனம் மீது காா் மோதியதில் பெண் உயிரிழப்பு; மகள் படுகாயம்

இருசக்கர வாகனம் மீது லாரி மோதல் 2 பெண்கள் உயிரிழப்பு

இருசக்கர வாகனம் மீது லாரி மோதல் 2 பெண்கள் உயிரிழப்பு

லாரி மீது இருசக்கர வாகனம் மோதல்: ஒருவா் உயிரிழப்பு

லாரி மீது இருசக்கர வாகனம் மோதல்: ஒருவா் உயிரிழப்பு

விடியோக்கள்

Sigma movie review | Sundeep Kishan | Jason Sanjay | Faria Abdullah

Sigma movie review | Sundeep Kishan | Jason Sanjay | Faria Abdullah

ஸ்மித் மச்சாரிடம் கற்றுக்கொள்வோம் ! | Flydubai Flight | Captain Smit Machchhar | PM Modi | Israeli PM Netanyahu

ஸ்மித் மச்சாரிடம் கற்றுக்கொள்வோம் ! | Flydubai Flight | Captain Smit Machchhar | PM Modi | Israeli PM Netanyahu