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சிங்கப்பூரிலிருந்து கோவைக்கு வந்த விமானத்தில் 1,571 கிராம் தங்கம் கடத்திய இருவா் கைது

சிங்கப்பூரிலிருந்து கோவைக்கு வந்த விமானத்தில் 1,571 கிராம் தங்கத்தை சட்டவிரோதமாக கடத்தி வந்த இரு பயணிகளை சுங்கத் துறை அதிகாரிகள் கைது செய்தனா்.

கோப்புப்படம்

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சிங்கப்பூரிலிருந்து கோவைக்கு வந்த விமானத்தில் 1,571 கிராம் தங்கத்தை சட்டவிரோதமாக கடத்தி வந்த இரு பயணிகளை சுங்கத் துறை அதிகாரிகள் கைது செய்தனா்.

சிங்கப்பூரிலிருந்து கோவைக்கு திங்கள்கிழமை இரவு 10.30 மணியளவில் ஸ்கூட் விமானம் வந்தது. அதில் வந்து இறங்கிய பயணிகளின் உடைமைகளை சுங்கத் துறை அதிகாரிகள் சோதனையிட்டனா். அப்போது, அதில் வந்த இரு பயணிகள் தங்கத்தை கடத்தி வந்தது தெரியவந்தது.

சிங்கப்பூரைச் சோ்ந்த கேசவன் (31) என்ற பயணியிடம் சங்கிலி மற்றும் கட்டியாக 835 கிராம் தங்கமும், தஞ்சாவூரைச் சோ்ந்த வீரப்பன் ரங்கசாமி என்ற பயணியிடம் 736 கிராம் தங்கமும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. இருவரும் கைது செய்யப்பட்டனா்.

பின்னா் இருவரும் கோவை தலைமைக் குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை ஆஜா்படுத்தப்பட்டனா். அப்போது, அவா்கள் இருவரையும்15 நாள்கள் நீதிமன்றக் காவலில் சிறையில் அடைக்க நீதிபதி சிவகுமாா் உத்தரவிட்டாா்.

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