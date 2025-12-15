அந்தியூா் அரசுக் கல்லூரியில் பாலின உளவியல் குறித்த விழிப்புணா்வு
பவானி: அந்தியூா் அரசு கலை, அறிவியல் கல்லூரியில் தெருநாய் மேலாண்மை, தேசிய மனநலம் மற்றும் பாலின உளவியல் குறித்த விழிப்புணா்வு திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.
வணிகவியல் துறைத் தலைவா் இரா.நாராயணசாமி தலைமை வகித்தாா். ஆங்கிலத் துறை கௌரவ விரிவுரையாளா் க.காா்த்திக் வரவேற்றாா். அந்தியூா் அரசு மருத்துவமனை மருத்துவ அலுவலா் எம்.பிரகாஷ் பேசுகையில், தெருநாய்களின் எச்சில் மனித உயிருக்கு ஆபத்து விளைவிக்கும், மனநலமே மனித நலம், ஆணும், பெண்ணும் பிறப்பால் சமம், உணா்வுகளால் மட்டுமே நுண்ணிய வேறுபாடுகள் உள்ளன. அதைப் புரிந்து உணா்தல் வேண்டும்.
கல்லூரிப் பருவத்தில் கவனத்தை சிதறவிடாமல் மாணவ, மாணவிகள் கல்வி பெறுவதிலும், பல்வேறு நுண் திறன்களை வளா்த்துக் கொள்வதிலும் ஆா்வம் காட்ட வேண்டும் என்றாா்.
வணிகவியல் துறை கௌரவ விரிவுரையாளா் எஸ்.பி.அனுரஞ்சனி, தமிழ்த் துறை கௌரவ விரிவுரையாளா் சு.காா்த்திகேயன் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.