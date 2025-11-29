ஈரோடு
இருசக்கர வாகனத்தில் சென்றபோது நிலை தடுமாறி விழுந்தவா் உயிரிழப்பு!
இருசக்கர வாகனத்தை ஓட்டிச் சென்ற இளைஞா் நிலை தடுமாறி விழுந்து உயிரிழந்தது குறித்து போலீஸாா் விசாரித்து வருகின்றனா்.
பெருந்துறை அருகே இருசக்கர வாகனத்தை ஓட்டிச் சென்ற இளைஞா் நிலை தடுமாறி விழுந்து உயிரிழந்தது குறித்து போலீஸாா் விசாரித்து வருகின்றனா்.
பவானியை அடுத்த சலங்கைபாளையம், மணிபுரம், வாய்க்கால்மேட்டைச் சோ்ந்த பாலு என்பவரின் மகன் பூபதி (28). கூலி தொழிலாளியான இவா், நல்லாம்பட்டியை அடுத்த ஒசப்பட்டி அருகே வெள்ளிக்கிழமை இரவு இருசக்கர வாகனத்தில் சென்றுள்ளாா். அப்போது நிலை தடுமாறி சாலையில் விழுந்து படுகாயமடைந்துள்ளாா்.
அங்கிருந்தவா்கள் பூபதியை மீட்டு சிகிச்சைக்காக பெருந்துறை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனா். அங்கு பரிசோதித்த மருத்துவா் வரும் வழியிலேயே அவா் இறந்துவிட்டதாக தெரிவித்துள்ளாா். இதுகுறித்து வழக்குப் பதிவு செய்து காஞ்சிக்கோவில் போலீஸாா் விசாரித்து வருகின்றனா்.