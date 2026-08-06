கோபி அருகே தனியாா் பள்ளி முன் விபத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில் ரப்பா் வேகத் தடை வாகன ஓட்டிகளின் எதிா்ப்பால் அகற்றப்பட்டது.
ஈரோடு மாவட்டம், கோபி அருகே உள்ள மூலவாய்க்கால் பகுதியில் செயல்படும் தனியாா் பள்ளி நிா்வாகத்தினா், பள்ளி முன்பு சத்தி-ஈரோடு பிரதான சாலையில் புதன்கிழமை மதியம் ரப்பா் வேகத் தடை அமைத்துள்ளனா். இதனால் அந்த பகுதியில் வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதிக்குள்ளாகினா். அப்போது காரில் வந்த வாகன ஓட்டிகள் சிலா், மாநில நெடுஞ்சாலையின் குறுக்கே நெடுஞ்சாலைத் துறையின் அனுமதி இல்லாமல் சாலையை சேதப்படுத்தி அதிக உயரம் கொண்ட ரப்பா் வேகத் தடை அமைக்கப்படுவது குறித்து கேள்வி எழுப்பியுள்ளனா்.
இதற்கு அனுமதி பெற்றவிட்டோம், இதுதொடா்பாக யாரிடம் கேட்க வேண்டும் அங்கு கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் என தனியாா் பள்ளி நிா்வாகத்தினா் பதிலளித்துள்ளனா்.
இதையடுத்து நெடுஞ்சாலைத் துறை அதிகாரிகளிடம் வாகன ஓட்டிகளும், சமூக ஆா்வலா்களும் கேட்டபோது, ‘வேகத்தடை அமைக்க அனுமதி பள்ளி நிா்வாகத்தினா் அனுமதி கேட்டனரே தவிர, முறையாக அனுமதி வழங்கப்படவில்லை’ என தெரிவித்துள்ளனா்.
இதைத்தொடா்ந்து அனைத்து வாகன ஓட்டிகளும் வேகத் தடையை அகற்றினால் மட்டுமே வாகனங்களை எடுப்போம் எனக் கூறி பள்ளி நிா்வாகத்துக்கு எதிா்ப்புத் தெரிவித்தனா். இதையடுத்து ரப்பா் வேகத்தடையை பள்ளி நிா்வாகத்தினா் அகற்றினா்.
சமூக ஆா்வலா்கள் கூறும்போது, ‘மாநில நெடுஞ்சாலைத் துறையில் முறையாக அனுமதி பெறாமால் அரசின் விதிமுறைகளுக்கு உள்பட்ட அளவைவிட அதிக உயரம் கொண்ட ரப்பா் வேகத் தடையை அமைப்பதால் அடிக்கடி வாகன விபத்துகள் ஏற்படுகின்னற. இதுதொடா்பாக அரசு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்’ என்றனா்.
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