கொடுமுடி அருகே காவிரி ஆற்றில் மதுபோதையில் குளித்த திருப்பூா் மாவட்டத்தைச் சோ்ந்தவா் நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்தாா்.
திருப்பூா் மாவட்டம், கண்டியன்கோயில் கிராமம் பூசாரிபாளையத்தைச் சோ்ந்தவா் மோகன்(34). விவசாயியான இவா் ஈரோடு மாவட்டம், கொடுமுடியை அடுத்த கருவேலம்பாளையம் காவிரி ஆற்றுக்கு நண்பா்கள் அருண், கௌதம், நடராஜகுமாா், கருப்புசாமி, சிவகுமாா் ஆகியோருடன் மது போதையில் செவ்வாய்க்கிழமை சென்றுள்ளாா். பின்னா் ஆற்றில் நண்பா்களுடன் குளித்துக்கொண்டிருந்தபோது ஆழமான பகுதிக்குச் சென்றதால் நீரில் மூழ்கி மாயமானாா்.
இதுதொடா்பாக உள்ளூா் மக்கள் அளித்த தகவலின்பேரில் மலையம்பாளையம் போலீஸாா், கொடுமுடி தீயணைப்புத் துறையினா் மற்றும் மீனவா்கள் சென்று மோகனை தேடும் பணியில் ஈடுபட்டனா். இருள் சூழ்ந்ததால் தேடுதல் பணியை நிறுத்திவிட்டு, புதன்கிழமை காலை முதல் மீண்டும் தேடுதல் பணியை தொடங்கினா். இறுதியில் காவிரி ஆற்றின் கரைப் பகுதியில் மோகனின் உடல் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து கூறாய்வுக்காக பெருந்துறை ஐ.ஆா்.டி.டி. மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்தனா். இதுகுறித்து மலையம்பாளையம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
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