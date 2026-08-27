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வாகன அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக் கூறி போலி செயலியை அனுப்பி ரூ.6.92 லட்சம் மோசடி

வாகன அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளதாகக் கூறி வாட்ஸ் அப்-இல் போலி செயலியை அனுப்பி ரூ.6.92 லட்சம் மோசடி செய்யப்பட்டது தொடா்பாக, ஈரோடு சைபா் கிரைம் போலீஸாா் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனா்.

மோசடி - கோப்புப்படம்.

Published On :27 ஆகஸ்ட் 2026, 12:00 am IST

வாகன அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளதாகக் கூறி வாட்ஸ் அப்-இல் போலி செயலியை அனுப்பி ரூ.6.92 லட்சம் மோசடி செய்யப்பட்டது தொடா்பாக, ஈரோடு சைபா் கிரைம் போலீஸாா் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனா்.

ஈரோடு மாவட்டம், மொடக்குறிச்சியை சோ்ந்தவா் விஜயகுமாா் (23). இவருக்கு வாகன அபராதம் செலுத்த வேண்டும் எனக் கூறி இவரது வாட்ஸ்அப்-க்கு அண்மையில் தகவல் வந்தது. அத்துடன் ஏபிகே செயலியும் வந்துள்ளது. அந்த செயலியை பதிவிறக்கம் செய்து அபராதத் தொகையை செலுத்த இ-சலானை பாா்த்தபோது, இவரது கைப்பேசி ஹேக் செய்யப்பட்டு வங்கிக் கணக்கில் இருந்த ரூ.6.92 லட்சத்தை மா்ம நபா்கள் மோசடியாக எடுத்துக் கொண்டனா்.

இதுகுறித்து விஜயகுமாா் அளித்த புகாரின்பேரில் ஈரோடு சைபா் கிரைம் போலீஸாா் வழக்குப்பதிவு செய்து மா்ம நபா்களின் கைப்பேசி எண், வங்கி கணக்கு எண்ணை கைப்பற்றி விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

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