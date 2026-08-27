The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
இந்தியாவிலிருந்து 10 டன் நிவாரணப் பொருள்கள் நேபாளத்துக்கு அனுப்பி வைப்பு!நேபாள வெள்ளம்! பலியானோர் எண்ணிக்கை 95 ஆக அதிகரிப்பு!நேபாள வெள்ளத்தில் பலியானவர்களின் குடும்பங்களுக்கு ஆழ்ந்த இரங்கல்: ராகுல் காந்திசெப். 1-ல் மேட்டூர் அணை திறப்பு! அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புநேபாள வெள்ளம்! தமிழர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய நடவடிக்கை! - முதல்வர் விஜய்நேபாள வெள்ளம்: சிதம்பரத்தில் இருந்து சுற்றுலா சென்றவர்கள் நலமாக இருக்கிறார்கள்! சிதம்பரம் காவல் நிலையம் தகவல்நேபாள வெள்ளம்: தமிழர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய நடவடிக்கை - முதல்வர் விஜய்நேபாள வெள்ளத்தில் சிதம்பரத்தைச் சேர்ந்த மூதாட்டி மாயம்நேபாள வெள்ளப்பெருக்கு! 36 பெண்கள் உள்பட 57 தமிழர்கள் நிலை என்ன? பாஜகவை எதிர்க்கும் ஒரே கட்சி தவெக: அமைச்சர் அருண்ராஜ்நேபாள வெள்ளத்தில் சிக்கிய 57 தமிழர்கள்! உதவி எண்கள் அறிவிப்பு

கஞ்சா விற்பனையில் தொடா்ந்து ஈடுபட்ட இருவா் மீது குண்டா் சட்டத்தில் நடவடிக்கை

தொடா்ந்து கஞ்சா விற்றதாக கைது செய்யப்பட்ட இரண்டு போ் மீது குண்டா் சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.

arrest

கைது - பிரதிப் படம்

Published On :27 ஆகஸ்ட் 2026, 12:04 am IST

தொடா்ந்து கஞ்சா விற்றதாக கைது செய்யப்பட்ட இரண்டு போ் மீது குண்டா் சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.

ஈரோடு மாவட்டம், பெருந்துறை பகுதியில் விற்பனைக்கு கஞ்சா பதுக்கி வைத்திருந்ததாக ஈரோடு, பழைய பூந்துறை சாலையைச் சோ்ந்த கோபால் (42), திருப்பூா் மாவட்டம், நத்தகாடையூரைச் சோ்ந்த துரைசாமி மகன் தீபக் (27) ஆகிய இருவரை கடந்த மாதம் பெருந்துறை போலீஸாா் கைது செய்து 12 கிலோ கஞ்சா பொட்டலங்களை பறிமுதல் செய்தனா்.

தொடா்ந்து சட்டவிரோத செயல்களில் ஈடுபட்டு வருவதால் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் கிரண் ஸ்ருதி பரிந்துரைத்ததன்பேரில் இருவரையும் குண்டா் தடுப்பு காவல் சட்டத்தில் நடவடிக்கை எடுக்க மாவட்ட ஆட்சியா் ச.கந்தசாமி செவ்வாய்க்கிழமை உத்தரவிட்டாா்.

இதுதொடா்பான உத்தரவு நகல் கோவை மத்திய சிறைத் துறை அதிகாரிகளிடம் பெருந்துறை போலீஸாா் புதன்கிழமை வழங்கினா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தில் முதியவா் கைது

குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தில் முதியவா் கைது

கஞ்சா வியாபாரி குண்டா் தடுப்பு சட்டத்தில் கைது

கஞ்சா வியாபாரி குண்டா் தடுப்பு சட்டத்தில் கைது

மூதாட்டியிடம் தங்கச் சங்கிலி பறித்த இளைஞா் குண்டா் சட்டத்தில் கைது

மூதாட்டியிடம் தங்கச் சங்கிலி பறித்த இளைஞா் குண்டா் சட்டத்தில் கைது

கஞ்சா விற்ற தம்பதி குண்டா் சட்டத்தில் கைது

கஞ்சா விற்ற தம்பதி குண்டா் சட்டத்தில் கைது

விடியோக்கள்

கார்கேவுக்கு அநீதி; காங்கிரஸ் செய்யத் தவறியது என்ன?: பிரவீன் சக்ரவர்த்தி Exclusive | CM Vijay |

கார்கேவுக்கு அநீதி; காங்கிரஸ் செய்யத் தவறியது என்ன?: பிரவீன் சக்ரவர்த்தி Exclusive | CM Vijay |

வாண வேடிக்கை படத்தின் புரோமோ வெளியீடு!

வாண வேடிக்கை படத்தின் புரோமோ வெளியீடு!