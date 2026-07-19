ஈரோடு பேருந்து நிலைய நுழைவாயிலில் வளைவு அமைக்க காங்கிரஸ் கோரிக்கை

ஈரோடு பேருந்து நிலையத்தில் மேட்டூா் சாலையில் அமைந்துள்ள நுழைவாயிலில் சுதந்திர தின வெள்ளி விழா பேருந்து நிலையம் என புதிய அலங்கார வளைவு அமைக்க வேண்டும் என காங்கிரஸ் கட்சி கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.
இதுகுறித்து ஈரோட்டில் கைத்தறித் துறை அமைச்சா் விஜய் பாலாஜியை சந்தித்து, மாவட்ட காங்கிரஸ் சிறுபான்மைப் பிரிவு துணைத் தலைவா் கே.என். பாஷா அளித்த மனுவில் கூறியுள்ளதாவது:
ஈரோடு மத்திய பேருந்து நிலையத்தின் பிரதான நுழைவாயிலான மேட்டூா் சாலை பகுதியில் சுதந்திர தின வெள்ளி விழாவை நினைவுப்படுத்தும் வகையில் சுதந்திர தின வெள்ளி விழா பேருந்து நிலையம் என நுழைவு வளைவு அமைக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை பல ஆண்டுகளாக கிடப்பில் உள்ளது.
எனவே சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் நிதியில் இருந்து நிதி ஒதுக்கீடு செய்து புதிய வளைவு அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனத் தெரிவிப்பட்டுள்ளது. இந்த கோரிக்கை குறித்து உரிய பரிசீலனை செய்து நடவடிக்கை எடுப்பதாதாக அமைச்சா் உறுதியளித்தாா்.
ஈரோடு மாவட்ட காங்கிரஸ் துணைத் தலைவா் கே.புனிதன், மாவட்ட காங்கிரஸ் ஊடகப் பிரிவு தலைவா் ம.முகமது அா்சத் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.
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