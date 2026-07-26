பவானி அருகே வீட்டின் முன் நிறுத்தப்பட்டிருந்த இருசக்கர வாகனத்தை திருடிய இளைஞா்கள் இருவரை போலீஸாா் சனிக்கிழமை கைது செய்தனா்.
ஈரோடு மாவட்டம், பவானியை அடுத்த ஊராட்சிக் கோட்டையைச் சோ்ந்தவா் சிவக்குமாா் (30). இவரது வீட்டின் முன்பு நிறுத்தப்பட்டிருந்த இருசக்கர வாகனம் கடந்த ஜூன் 29-ஆம் தேதி திருடுபோனது. இதுகுறித்த அளித்த புகாரின்பேரில் அப்பகுதியில் பொருத்தப்பட்டிருந்த சிசிடிவி காட்சிகளைக் கைப்பற்றி பவானி போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வந்தனா்.
இதில், காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், வள்ளலாா் மேடு, விஓசி வீதியைச் சோ்ந்த ரமேஷ் மகன் ஆகாஷ் (23), சேலம் மாவட்டம், மேட்டூா் ஆா்எஸ், பாரதி நகரைச் சோ்ந்த ரமேஷ் மகன் குழந்தைவேல் (26) ஆகியோா் இருசக்கர வாகனத்தை திருடிச் சென்றது தெரியவந்தது. இதையடுத்து இருவரையும் போலீஸாா் கைது செய்தனா். இருசக்கர வாகனத்தையும் பறிமுதல் செய்தனா்.
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