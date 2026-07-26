பவானி அருகே விற்பனைக்காக கிடங்கில் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த 304 கிலோ புகையிலைப் பொருள்களை சனிக்கிழமை பறிமுதல் செய்த அம்மாபேட்டை போலீஸாா் இருவரைக் கைது செய்தனா்.
அம்மாபேட்டையை அடுத்த சூடமுத்தான்பட்டியில் ஒதுக்குப்புறமாக உள்ள கிடங்கில் தமிழக அரசால் தடை செய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருள்கள் பதுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக கிடைத்த ரகசியத் தகவலின் பேரில் அம்மாபேட்டை போலீஸாா் சனிக்கிழமை திடீா் சோதனை நடத்தினா். இதில், 20-க்கும் மேற்பட்ட மூட்டைகளில் ரூ.1.72 லட்சம் மதிப்புள்ள 304 கிலோ புகையிலைப் பொருள்கள் கைப்பற்றப்பட்டன.
விசாரணையில், சித்தாா், மேட்டூா் சாலையைச் சோ்ந்த தங்கசாமி மகன் மினியசாமி (50), சூடமுத்தான்பட்டியைச் சோ்ந்த பெருமாள் மகன் செந்தில்குமாா் (38) ஆகியோா் சட்டவிரோதமாக விற்பனை செய்ய பதுக்கி வைத்திருந்தது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, இருவரையும் கைது செய்து நீதிமன்றக் காவலுக்கு அனுப்பி வைத்த போலீஸாா், இவா்களிடமிருந்து 2 இரு சக்கர வாகனங்கள், ஒரு கைப்பேசியையும் பறிமுதல் செய்தனா்.
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