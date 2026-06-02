Dinamani
லெபனானில் தாக்குதல்கள் தொடா்ந்தால் போா்நிறுத்தம் ரத்து: ஈரான் எச்சரிக்கைகோடையில் அதிகரிக்கும் மாரடைப்புகள்: எச்சரிக்கும் மருத்துவர்கள்22 மாவட்டங்களுக்கு இன்று ‘மஞ்சள்’ எச்சரிக்கை!3வது குழந்தை பெற சலுகை அறிவிக்க தமிழக அரசுக்கு கோரிக்கை! விசிக எம்.பி., ரவிக்குமார்நீட்: கல்வி அமைச்சருக்கு எதிராக போராட்டம்! கரப்பான்பூச்சி கட்சித் தலைவர் இந்தியா வருகிறார்!புதிய கட்சி தொடங்கப்போகிறீர்களா? 2 நாள்களில் பதில் சொல்கிறேன் - அண்ணாமலை பேட்டிஆட்சிக்கு வந்த பிறகும் திமுகவை குறை சொல்கிறார் விஜய் : கனிமொழிரீல்ஸ் போட்டவர்கள் நியூஸ் பார்க்கிறார்கள்: இளைஞர்கள் அரசியலை கவனிக்கின்றனர் - விஜய்அரை நூற்றாண்டு சாதி, மத அரசியலை உடைத்திருக்கிறோம்: திருச்சியில் விஜய் பேச்சுதிமுக - தவெக இடையேதான் போட்டி: திருச்சியில் விஜய் பேச்சுசிங்கப்பெண் காவல் படை அடுத்த வாரம் தொடங்கப்படும்! முதல்வர் விஜய்திருச்சி கிழக்கில் சாமானியனை வேட்பாளராக நிறுத்துவேன்: முதல்வர் விஜய்
/
ஈரோடு

பயிா்க் கடனை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்ய வலியுறுத்தி விவசாயிகள் ஆா்ப்பாட்டம்

தமிழ்நாடு அரசு தோ்தல் வாக்குறுதியின்படி பயிா்க்கடனை தள்ளுபடி செய்ய வலியுறுத்தி விவசாயிகள் ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

News image

தோ்தல் வாக்குறுதியின்படி பயிா்க்கடன் தள்ளுபடி அறிவிக்கக் கோரி ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட விவசாயிகள்.

Updated On :2 ஜூன் 2026, 1:51 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழ்நாடு அரசு தோ்தல் வாக்குறுதியின்படி பயிா்க்கடனை தள்ளுபடி செய்ய வலியுறுத்தி விவசாயிகள் ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

தமிழக முதல்வா் சி.ஜோசப் விஜய் தோ்தலின்போது, 5 ஏக்கருக்கும் குறைவான நிலம் வைத்துள்ள விவசாயிகள் வேளாண் கூட்டுறவு சங்கங்களில் இருந்து பெற்றுள்ள அனைத்து பயிா்க் கடன்களுக்கு முழு தள்ளுபடியும், 5 ஏக்கருக்கு அதிகமான நிலம் வைத்துள்ள விவசாயிகள் பெறும் கடன்களுக்கு 50 சதவீத தள்ளுபடியும் வழங்கப்படும் என வாக்குறுதி அளித்திருந்தாா்.

இதனிடையே பயிா்க் கடன் தள்ளுபடி அறிவிப்பை முதல்வா் அண்மையில் வெளியிட்டாா். இதில் ரூ.50 ஆயிரம் வரையிலான பயிா்க் கடன் மட்டும் முழுமையாக தள்ளுபடி செய்யப்படும் என அறிவித்தாா்.

இந்த அறிவிப்புக்கு விவசாயிகள் எதிா்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனா். முதல்வா் தோ்தல் வாக்குறுதிபடி பயிா்க் கடன்களை தள்ளுபடி செய்யக்கோரி மாநிலம் முழுவதும் கண்டன ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. இதில் ஈரோடு மாவட்டத்தில் ஈரோடு காளைமாடு சிலை அருகே கூட்டுறவு பயிா்க் கடன் தள்ளுபடியால் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகள் மற்றும் அனைத்து விவசாய சங்கங்கள் சாா்பில் ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு தமிழக விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்கத்தின் ஈரோடு மேற்கு மாவட்டச் செயலாளா் சண்முகசுந்தரம் தலைமை வகித்தாா். இதில் தமிழக அரசு விவசாயிகளுக்கு அளித்த தோ்தல் வாக்குறுதியின்படி கடன்களை தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தி முழக்கம் எழுப்பி ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா். இதில் மாவட்டத்தில் உள்ள ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள், விவசாய சங்க நிா்வாகிகள் பங்கேற்றனா்.

ஆா்ப்பாட்டத்துக்குப் பிறகு மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற மக்கள் குறைதீா் கூட்டத்தில் மாவட்ட ஆட்சியரின் வாயிலாக தமிழக முதல்வருக்கு கோரிக்கை மனுவை அளித்தனா். இதிலும் விவசாய சங்க நிா்வாகிகள், விவசாயிகள் பலா் கலந்துகொண்டனா்.

தொடர்புடையது

பயிா்க் கடன்களை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்ய வலியுறுத்தல்

பயிா்க் கடன்களை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்ய வலியுறுத்தல்

பயிா்க் கடனை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும்: தங்கம் தென்னரசு

பயிா்க் கடனை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும்: தங்கம் தென்னரசு

அமைச்சா் ஆதவ் அா்ஜூனா ராஜிநாமா செய்ய வலியுறுத்தல்

அமைச்சா் ஆதவ் அா்ஜூனா ராஜிநாமா செய்ய வலியுறுத்தல்

பயிா்க்கடன் தள்ளுபடி விவகாரம்: தஞ்சையில் குறைதீா் கூட்டத்திலிருந்து விவசாயிகள் வெளிநடப்பு

பயிா்க்கடன் தள்ளுபடி விவகாரம்: தஞ்சையில் குறைதீா் கூட்டத்திலிருந்து விவசாயிகள் வெளிநடப்பு

விடியோக்கள்

Podcast | முதல்வர் ஜோசஃப் விஜய்யின் திருச்சி பேச்சு சொல்லும் செய்தி! | News and Views | Epi - 41 |

Podcast | முதல்வர் ஜோசஃப் விஜய்யின் திருச்சி பேச்சு சொல்லும் செய்தி! | News and Views | Epi - 41 |

தீய சக்தியும் தீர்ந்துபோன சக்தியும்! - திருச்சியில் CM Vijay பேச்சு | Vijay full speech | TVK

தீய சக்தியும் தீர்ந்துபோன சக்தியும்! - திருச்சியில் CM Vijay பேச்சு | Vijay full speech | TVK

#ipl2026 | இப்படை தோற்கின் எப்படை வெல்லும்: ஆர்சிபி சாம்பியன்ஸ்! | RCB |

#ipl2026 | இப்படை தோற்கின் எப்படை வெல்லும்: ஆர்சிபி சாம்பியன்ஸ்! | RCB |

சோபாவுக்காக ஆசைப்படாத ஒரே கட்சி தேமுதிக! - பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி

சோபாவுக்காக ஆசைப்படாத ஒரே கட்சி தேமுதிக! - பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி