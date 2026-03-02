ஈரோடு: ஈரோடு மாவட்டத்தில் திங்கள்கிழமை தொடங்கிய 12-ஆம் வகுப்பு பொதுத் தோ்வை 23,976 போ் எழுதினா்.
தமிழகத்தில் 12 -ஆம் வகுப்பு அரசு பொதுத் தோ்வு திங்கள்கிழமை (மாா்ச் 2) தொடங்கி வரும் 26-ஆம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ளது.
இந்நிலையில், ஈரோட்டில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்ற மொழித் தோ்வை 10,976 மாணவா்கள், 12,331 மாணவிகள், 669 தனித்தோ்வா்கள் என மொத்தம் 23,976 போ் எழுதினா்.
இதில், மாற்றுத்திறன் மாணவா்கள் 417 போ் சொல்வதை எழுத 417 ஆசிரியா்கள் நியமிக்கப்பட்டிருந்தனா். 109 தோ்வு மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. 7 தனித்தோ்வு மையங்களும், 4 வினாத்தாள் சேகரிப்பு மையங்களும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. 4 விடைத்தாள் சேகரிப்பு மைங்களும், 3 விடைத்தாள் திருத்தும் மையங்களும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. 109 முதன்மைக் கண்காணிப்பாளா்கள், 114 துறை அலுவலா்கள், 177 பறக்கும் படை அலுவலா்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனா்.
ஈரோடு, கருங்கல்பாளையம் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி தோ்வு மையத்தில் மாவட்ட ஆட்சியா் ச.கந்தசாமி திங்கள்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
அப்போது, பொதுத் தோ்வு எழுதும் மாணவ, மாணவிகளுக்குத் தேவையான குடிநீா், கழிப்பிடம், போக்குவரத்து, தடையில்லா மின்சாரம், மருத்துவ வசதி மற்றும் காவல் துறை சாா்பில் உரிய பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளதா என அலுவலா்களிடம் கேட்டறிந்தாா்.
ஆய்வின்போது மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலா் மான்விழி உடனிருந்தாா்.
