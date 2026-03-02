Dinamani
முதல்வரைச் சந்திக்கிறார் ப. சிதம்பரம்! காங். நிர்வாகிகளுடன் அவசர ஆலோசனை!முதியோர் உதவித்தொகை கூடுதலாக ரூ. 2,000 வரவு வைப்பு: முதல்வர் ஸ்டாலின்!சௌதியில் அமெரிக்க தூதரகம் மீது ஈரான் டிரோன் தாக்குதல்! இந்தியாவில் பெட்ரோல் - டீசல் விலை உயராது!இந்தியாவில் வன்முறை சம்பவங்கள் நேரிட வாய்ப்பு மாநில அரசுகளுக்கு மத்திய அரசு எச்சரிக்கை!1 - 9 வகுப்புகளுக்கான தோ்வுகளை முன்கூட்டியே நடத்தத் திட்டம்!வளைகுடா நாடுகளிலிருந்து இந்தியா்களை மீட்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை!இந்தியா - கனடா விரைவில் தடையற்ற வா்த்தக ஒப்பந்தம்!மத்திய கிழக்கு நாடுகளுக்கான விமானச் சேவை: இன்றும் ரத்து செய்தது ஏா் இந்தியா
/
ஈரோடு

பிளஸ் 2 பொதுத் தோ்வு: மாவட்டத்தில் 23,976 போ் எழுதினா்

ஈரோடு மாவட்டத்தில் திங்கள்கிழமை தொடங்கிய 12-ஆம் வகுப்பு பொதுத் தோ்வை 23,976 போ் எழுதினா்.

News image
ஈரோடு, கருங்கல்பாளையம் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி தோ்வு மையத்தில் ஆய்வு மேற்கொண்ட மாவட்ட ஆட்சியா் ச.கந்தசாமி.
Updated On :2 மார்ச் 2026, 10:07 pm

Syndication

ஈரோடு: ஈரோடு மாவட்டத்தில் திங்கள்கிழமை தொடங்கிய 12-ஆம் வகுப்பு பொதுத் தோ்வை 23,976 போ் எழுதினா்.

தமிழகத்தில் 12 -ஆம் வகுப்பு அரசு பொதுத் தோ்வு திங்கள்கிழமை (மாா்ச் 2) தொடங்கி வரும் 26-ஆம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ளது.

இந்நிலையில், ஈரோட்டில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்ற மொழித் தோ்வை 10,976 மாணவா்கள், 12,331 மாணவிகள், 669 தனித்தோ்வா்கள் என மொத்தம் 23,976 போ் எழுதினா்.

இதில், மாற்றுத்திறன் மாணவா்கள் 417 போ் சொல்வதை எழுத 417 ஆசிரியா்கள் நியமிக்கப்பட்டிருந்தனா். 109 தோ்வு மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. 7 தனித்தோ்வு மையங்களும், 4 வினாத்தாள் சேகரிப்பு மையங்களும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. 4 விடைத்தாள் சேகரிப்பு மைங்களும், 3 விடைத்தாள் திருத்தும் மையங்களும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. 109 முதன்மைக் கண்காணிப்பாளா்கள், 114 துறை அலுவலா்கள், 177 பறக்கும் படை அலுவலா்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனா்.

ஈரோடு, கருங்கல்பாளையம் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி தோ்வு மையத்தில் மாவட்ட ஆட்சியா் ச.கந்தசாமி திங்கள்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.

அப்போது, பொதுத் தோ்வு எழுதும் மாணவ, மாணவிகளுக்குத் தேவையான குடிநீா், கழிப்பிடம், போக்குவரத்து, தடையில்லா மின்சாரம், மருத்துவ வசதி மற்றும் காவல் துறை சாா்பில் உரிய பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளதா என அலுவலா்களிடம் கேட்டறிந்தாா்.

ஆய்வின்போது மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலா் மான்விழி உடனிருந்தாா்.

டிரெண்டிங்

பிளஸ் 2 பொதுத் தோ்வு: ராமநாதபுரம், சிவகங்கையில் 30,786 போ் பங்கேற்பு

பிளஸ் 2 பொதுத் தோ்வு: ராமநாதபுரம், சிவகங்கையில் 30,786 போ் பங்கேற்பு

பிளஸ் 2 பொதுத் தோ்வு மதுரை மாவட்டத்தில் 33,958 போ் எழுதினா்

பிளஸ் 2 பொதுத் தோ்வு மதுரை மாவட்டத்தில் 33,958 போ் எழுதினா்

புதுச்சேரியில் தொடங்கியது பிளஸ் 2 தோ்வு: தனியாா் பள்ளி மாணவா்கள் எழுதினா்

புதுச்சேரியில் தொடங்கியது பிளஸ் 2 தோ்வு: தனியாா் பள்ளி மாணவா்கள் எழுதினா்

ஈரோடு மாவட்டத்தில் 107 மையங்களில் பிளஸ் 2 பொதுத்தோ்வு நாளை தொடக்கம்

ஈரோடு மாவட்டத்தில் 107 மையங்களில் பிளஸ் 2 பொதுத்தோ்வு நாளை தொடக்கம்

வீடியோக்கள்

தமிழகத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகளில் ஆசிரியா்களின் தரம் மேம்பட வேண்டும்: ஆளுநா் ஆா்.என். ரவி
வீடியோக்கள்

தமிழகத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகளில் ஆசிரியா்களின் தரம் மேம்பட வேண்டும்: ஆளுநா் ஆா்.என். ரவி

தினமணி வீடியோ செய்தி...

21 நிமிடங்கள் முன்பு
தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK
வீடியோக்கள்

தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

20 மணி நேரங்கள் முன்பு
காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami
வீடியோக்கள்

காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |
வீடியோக்கள்

#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு