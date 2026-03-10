Dinamani
இயக்குநர் தக்காளி சீனிவாசன் காலமானார்!எரிவாயு தட்டுப்பாடு எதிரொலி: எல்பிஜி உற்பத்தியை அதிகரிக்கிறோம் - ரிலையன்ஸ் 2 நாள்களில் திமுக - தேமுதிக தொகுதிப் பங்கீடு! எல்.கே. சுதீஷ்திமுக, அதிமுக இல்லாத கூட்டணி? ராமதாஸுடன் சசிகலா சந்திப்பு2 நாள்களில் திமுக - தேமுதிக தொகுதிப் பங்கீடு! எல்.கே. சுதீஷ்நாட்டின் கோதுமை உற்பத்தி 2% அதிகரிப்பு! 120 மில்லியன் டன் - மத்திய அரசுசௌதிக்குச் செல்ல மேற்காசியாவில் உள்ள நேபாள மக்களுக்கு அந்நாட்டு அரசு அறிவுறுத்தல்இண்டிகோ விமான நிறுவனத்தின் தலைமை செயல் அதிகாரி பீட்டர்ஸ் எல்பர்ஸ் ராஜிநாமாபாகிஸ்தானில் அறிமுகமாகும் 5ஜி: அலைக்கற்றை ஏலம் முடிந்தது!
/
ஈரோடு

மீனவா் சங்கத்துக்கு அலுவலக கட்டடம் கோரி அமைச்சரிடம் மனு

ஊஞ்சலூா் மீனவா் கூட்டுறவு சங்கத்துக்கு அலுவலக கட்டடம் கோரி தமிழ்நாடு மீனவா் சங்கத்தினா் அமைச்சா் சு.முத்துசாமியிடம் மனு அளித்தனா்.

News image
அமைச்சா் சு.முத்துசாமியிடம் மனு அளித்த தமிழ்நாடு மீன்வா் சங்கத்தினா்.
Updated On :10 மார்ச் 2026, 8:49 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

ஊஞ்சலூா் மீனவா் கூட்டுறவு சங்கத்துக்கு அலுவலக கட்டடம் கோரி தமிழ்நாடு மீனவா் சங்கத்தினா் அமைச்சா் சு.முத்துசாமியிடம் மனு அளித்தனா்.

ஈரோடு மாவட்டம், ஊஞ்சலூரில் தமிழ்நாடு மீனவா் சங்கம் கடந்த 50 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக 100-க்கும் மேற்பட்ட உறுப்பினா்களுடன் செயல்பட்டு வருகிறது.

இந்த சங்கத்தினா் தங்களுக்கு அலுவலக கட்டடம் கட்டித்தர வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனா்.

இந்நிலையில், நலத் திட்டப் பணிகள் தொடக்க விழாவுக்காக ஊஞ்சலூருக்கு செவ்வாய்க்கிழமை வந்த வீட்டு வசதித் துறை அமைச்சா் சு.முத்துசாமியிடம் தமிழ்நாடு மீனவா் சங்கத்தின் ஈரோடு தெற்கு மாவட்டச் செயலாளா் சுரேஷ் தலைமையில் நிா்வாகிகள் மனு அளித்தனா்.

அதில், காரணம்பாளையம் பகுதியில் பொதுப் பணித் துறைக்குச் சொந்தமான காலி இடம் உள்ளது. அங்கு மீனவா் சங்கத்துக்கான அலுவலக கட்டடம் அமைத்து தர வேண்டும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

டிரெண்டிங்

தனி நல வாரியம் கோரி எலக்ட்ரீசியன்கள் ஆா்ப்பாட்டம்

தனி நல வாரியம் கோரி எலக்ட்ரீசியன்கள் ஆா்ப்பாட்டம்

புனரமைக்கப்பட்ட ஆவணக் காப்பகம், கண்காட்சிக் கூடம்: துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின் திறந்து வைத்தாா்

புனரமைக்கப்பட்ட ஆவணக் காப்பகம், கண்காட்சிக் கூடம்: துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின் திறந்து வைத்தாா்

தமிழ்நாடு கிராம உதவியாளா்கள் சங்கத்தினா் 3ஆவது நாளாக தொடா் காத்திருப்பு போராட்டம்

தமிழ்நாடு கிராம உதவியாளா்கள் சங்கத்தினா் 3ஆவது நாளாக தொடா் காத்திருப்பு போராட்டம்

பெருநிறுவன ஆதரவு வேளாண் கொள்கை: தமிழக விவசாயிகள் சங்கத்தினா் தா்னா

பெருநிறுவன ஆதரவு வேளாண் கொள்கை: தமிழக விவசாயிகள் சங்கத்தினா் தா்னா

வீடியோக்கள்

இளம் வயதில் அரசியலுக்கு வந்தது ஏன்?: மனம் திறந்த மைதிலி தாக்குர் | Maithili Thakur |
வீடியோக்கள்

இளம் வயதில் அரசியலுக்கு வந்தது ஏன்?: மனம் திறந்த மைதிலி தாக்குர் | Maithili Thakur |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
சென்னை வந்தடைந்த அஜித்குமார்!
வீடியோக்கள்

சென்னை வந்தடைந்த அஜித்குமார்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
துரு துரு பாடல்!
வீடியோக்கள்

துரு துரு பாடல்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
நம் வீட்டு கிச்சன் கதவுகளைத் தட்டத் தொடங்கிய ஈரான் போர்! | Explainer | LPG Crisis | Dinamani
வீடியோக்கள்

நம் வீட்டு கிச்சன் கதவுகளைத் தட்டத் தொடங்கிய ஈரான் போர்! | Explainer | LPG Crisis | Dinamani

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு