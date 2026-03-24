மொடக்குறிச்சியில் கருணாநிதி சிலைக்கு உதயநிதி மரியாதை

கருணாநிதி சிலைக்கு கீழ் உள்ள நூலகத்தைப் பாா்வையிட்டு மாணவிகளுடன் கலந்துரையாடிய துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின்.

Updated On :23 மார்ச் 2026, 7:56 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

மொடக்குறிச்சியில் உள்ள முன்னாள் முதல்வா் கருணாநிதி சிலைக்கு தமிழக துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின் திங்கள்கிழமை மலா் தூவி மரியாதை செலுத்தினாா்.

மொடக்குறிச்சியில் திமுக இளைஞா் அணி சாா்பில் கருணாநிதியின் முழு உருவ வெண்கல சிலை மற்றும் நூலகம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதை துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின் திங்கள்கிழமை பாா்வையிட்டு சிலைக்கு மரியாதை செலுத்தினாா். அதைத் தொடா்ந்து நூலகத்தில் போட்டி தோ்வுகளுக்கு படிக்கும் மாணவ, மாணவிகளை சந்தித்து பேசினாா்.

இதில், அமைச்சா்கள் சு.முத்துசாமி, மு.பெ. சாமிநாதன், ஈரோடு எம்.பி. கே.இ. பிரகாஷ், மாநிலத் துணைப் பொதுச் செயலாளா் அந்தியூா் செல்வராஜ், முன்னாள் அமைச்சா் வி.செந்தில்பாலாஜி, ஒன்றியச் செயலாளா்கள் குணசேகரன், கதிா்வேல், விஜயகுமாா், மொடக்குறிச்சி பேரூா் செயலாளா் சரவணன் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.

தொடர்புடையது

தமிழகத்தின் சாம்பியன் எப்போதும் திமுகதான்: உதயநிதி ஸ்டாலின்

தமிழகத்தின் வளா்ச்சிக்கு முட்டுக்கட்டை போடும் மத்திய அரசு! - துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின்

துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின் இன்று ஈரோடு வருகை!

இரு மாதங்களில் மகளிருக்கு ரூ. 9 ஆயிரம் வழங்கியவா் முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேச்சு

நாங்க நாலு பேரு பாடல் வெளியீடு!
Podcast | அதிமுக தலைமையில் NDA தலைவர்கள்! | News & Views | Epi - 18 | #ndaalliance #admkalliance
திருமாவளவன் ஏன் அப்படிப் பேசினார்? | Thirumavalavan | VCK | DMK Alliance | TN Election 2026
இசை ஆல்​பத்​தில் ரிஷி தேவா!
