ஈரோடு, திருப்பூா் வழியாக வாராந்திர சிறப்பு ரயில்கள்
ஈரோடு, திருப்பூா் வழியாக திருவனந்தபுரம்-சந்திரகாச்சி இடையே வாராந்திர சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட்ட உள்ளன.
ரயில் - கோப்புப் படம்
ஈரோடு, திருப்பூா் வழியாக திருவனந்தபுரம்-சந்திரகாச்சி இடையே வாராந்திர சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட்ட உள்ளன.
இது குறித்து சேலம் கோட்ட ரயில்வே நிா்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பு: பண்டிகைக் காலத்தை முன்னிட்டு, பயணிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் என எதிா்பாா்க்கப்படுவதால் ஈரோடு, திருப்பூா் வழியாக திருவனந்தபுரம் வடக்கு-சந்திரகாச்சி (கொல்கத்தா) இடையே வாராந்திர சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட உள்ளன.
அதன்படி, திருவனந்தபுரம் வடக்கு-சந்திரகாச்சி (ரயில் எண் 06081) வாராந்திர சிறப்பு ரயில் திருவனந்தபுரம் வடக்கில் இருந்து அக்டோபா் 2 -ஆம் தேதி முதல் 30 -ஆம் தேதி வரை வெள்ளிக்கிழமைகளில் பிற்பகல் 2.15 மணிக்குப் புறப்படும். மொத்தம் 5 சேவைகள் இயக்கப்படும். இந்த ரயில் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் பிற்பகல் 1.45 மணிக்கு சந்திரகாச்சியை சென்றடையும்.
மறுமாா்க்கத்தில், சந்திரகாச்சி-திருவனந்தபுரம் வடக்கு (ரயில் எண் 06082) வாராந்திர சிறப்பு ரயில் அக்டோபா் 5-ஆம் தேதி முதல் நவம்பா் 2- ஆம் தேதி வரை திங்கள்கிழமைகளில் பிற்பகல் 2.15 மணிக்கு சந்திரகாச்சியில் இருந்து புறப்படும். மொத்தம் 5 சேவைகள் இயக்கப்படும். இந்த ரயில் புதன்கிழமைகளில் காலை 9.55 மணிக்கு திருவனந்தபுரம் வடக்கை வந்தடையும்.
இந்த சிறப்பு ரயில்கள் கொல்லம், காயங்குளம், மாவேலிக்கரை, செங்கனூா், திருவல்லா, சங்கனாச்சேரி, கோட்டயம், எா்ணாகுளம் டவுன், ஆலுவா, திருச்சூா், பாலக்காடு, போத்தனூா், திருப்பூா், ஈரோடு, சேலம், ஜோலாா்பேட்டை, காட்பாடி, திருத்தணி, ரேணிகுண்டா, கூடூா் உள்ளிட்ட நிலையங்களில் நின்று செல்லும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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