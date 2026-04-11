நீலகிரி

குன்னூா் திமுக வேட்பாளரை ஆதரித்து ஆ.ராசா எம்.பி.பிரசாரம்

குன்னூா் தொகுதி திமுக வேட்பாளா் கே.எம்.ராஜுவை ஆதரித்து ஆ.ராசா எம்.பி. சனிக்கிழமை பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டாா்.

ஆ. ராசா - கோப்புப் படம்

Updated On :11 ஏப்ரல் 2026, 7:41 pm

குன்னூா் தொகுதி திமுக வேட்பாளா் கே.எம்.ராஜுவை ஆதரித்து ஆ.ராசா எம்.பி. சனிக்கிழமை பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டாா்.

குன்னூா் சட்டப் பேரவைத் தொகுதியில் திமுக சாா்பில் கே.எம். ராஜு போட்டியிடுகிறாா். அவரை ஆதரித்து கோத்தகிரி மாா்க்கெட் மைதானத்தில் நீலகிரி எம்.பி. ஆ.ராசா பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டாா்.

அப்போது, அவா் பேசுகையில், திமுக ஆட்சியில் மகளிா் இலவசப் பேருந்து பயணத் திட்டம், தாயுமானவா் திட்டம், மகளிா் உரிமைத் தொகை உள்ளிட்ட பல்வேறு திட்டங்கள் மூலம் மக்கள் பயனடைந்துள்ளனா்.

பாஜவினா் பல்வேறு மாநிலங்களில் நுழைந்துவிட்டனா். ஆனால், தமிழகத்தில் அது நடக்காது. மு.க. ஸ்டாலின் என்பவா் தனி மனிதா் அல்ல, அவருக்குப் பின் ஈவெரா பெரியாா், அண்ணா, கலைஞா் என மாபெரும் தத்துவம் அடங்கியுள்ளது.

தமிழகத்துக்குள் நேரடியாக வர முடியாததால் எடப்பாடி கே.பழனிசாமி மூலம் நாட்டுக்குள் வர பாஜக முயற்சி செய்கிறது.

இந்த தோ்தல் திமுக, அதிமுக இடையேதான் என சிலா் மாற்ற முயற்சி செய்து வருகின்றனா். ஆனால், எங்களுக்குத் தெளிவாக தெரியும், இந்த தோ்தல் தமிழகத்துக்கும், தில்லிக்கும் இடையேயான தோ்தல் என்றாா்.

திமுக எம்.பி. ஆ.ராசா கோரும் ஆவணங்களை வழங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை: சிபிஐ பதில் மனு

திமுக எம்.பி. ஆ.ராசா கோரும் ஆவணங்களை வழங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை: சிபிஐ பதில் மனு

DINAMANI வார ராசிபலன்! | Apr. 12 முதல் Apr. 18 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope

தில்லியை வென்று நம்பிக்கையைப் பெறுமா சிஎஸ்கே? | CSK v DC Match Preview |

LIK Movie Review | தீமா.. தீமா.. தேறுமா! | Pradeep Ranganathan | Vignesh Shivan | krithi shetty

புதுச்சேரி & கேரளத்தில் வாக்குப்பதிவு நிறைவு! வாக்குப்பதிவில் நடந்த சுவாரசியங்கள்!

