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நீலகிரி

பாடந்தொரை பகுதியில் பசுவைத் தாக்கிக் கொன்ற புலி

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புலி - கோப்புப் படம்

Updated On :4 ஆகஸ்ட் 2026, 12:12 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கூடலூரை அடுத்துள்ள பாடந்தொரை பகுதியில் பசுவை புலி தாக்கிக் கொன்றது.

நீலகிரி மாவட்டம், கூடலூரை அடுத்துள்ள பாடந்தொரை அருகே உள்ள சா்க்காா்மூலை வயல் பகுதியில் பாப்புட்டி என்பவா் தனது பசுவை ஞாயிற்றுக்கிழமை மேய்ச்சலுக்கு விட்டுள்ளாா்.

மாலை நேரத்தில் தேயிலைத் தோட்டத்தில் இருந்து திடீரென வந்த புலி, பசுவைத் தாக்கிக் கொன்று இழுத்துச் செல்ல முயன்றுள்ளது. அந்தப் பகுதியில் உள்ளவா்கள் சப்தமிட்டதால் மாட்டை விட்டுவிட்டுச் சென்றுள்ளது.

புலி தாக்கியால் உயிரிழந்த பசுவின் உரிமையாளருக்கு உரிய இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என்று அந்தப் பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனா்.

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