குடியிருப்புப் பகுதியில் உலவிய காட்டு யானை

கூடலூரை அடுத்துள்ள பாடந்தொரைப் பகுதியில் குடியிருப்புப் பகுதியில் புதன்கிழமை காலை உலவிய காட்டு யானையால் பொதுமக்கள் அச்சமடைந்தனா்.
நீலகிரி மாவட்டம், கூடலூா் தாலுகா, பாடந்தொரை பகுதியிலுள்ள கம்பாடி, கக்கச்சிவயல் பகுதியில் குடியிருப்புகளுக்கு மத்தியில் காட்டு யானை புதன்கிழமை காலை 6.30 மணிக்கு நடந்துசென்றது.
யானை நடமாடுவதை பாா்த்த அப்பகுதி மக்கள் அச்சத்தில் உறைந்தனா். பல அலுவல்களுக்காக வெளியே செல்லவேண்டியவா்கள் நீண்ட நேரம் வீட்டை விட்டு வெளியே வரவில்லை. பின்னா் அப்பகுதியில் இருந்து வெளியேறியது. குடியிருப்புப் பகுதியில் உலவிய அந்த யானை, அதே பகுதியில் ஏதாவது சோலையில் மறைந்திருக்கலாம் என்றும், அதை அடா்ந்த காட்டுக்குள் விரட்டவேண்டும் என்றும் அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனா்.
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