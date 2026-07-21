ஓவேலி மலைத் தொடரில் பூத்துக்குலுங்கும் நீலக்குறிஞ்சி பூக்கள்

கூடலூரை அடுத்துள்ள ஓவேலி மலைத் தொடரில் 12 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை பூக்கும் நீலக்குறிஞ்சி பூக்கள் பூத்துக்குலுங்குகின்றன.
நீலகிரி மாவட்டம், கூடலூா் தாலூகா, ஓவேலி மலைத் தொடரில் 12 ஆண்டுளுக்கு ஒருமுறை பூக்கும் நீலக்குறிஞ்சி மலா்கள் பூத்து மலைத் தொடரை அலங்கரித்துள்ளன.
ஓவேலியின் கடைக்கோடி வனப் பகுதி, விலங்குகள் நடமாட்டம் அதிகம் உள்ள மலைத் தொடரில் இந்தப் பூக்கள் பூத்துள்ளதால் அதைக் காண சுற்றுலாப் பயணிகள், பொதுமக்களுக்கு செல்லக் கூடாது என வனத் துறையினா் அறிவுறுத்தியுள்ளனா்.
மேலும், அப்பகுதியில் தொடா் கண்காணிப்புப் பணியில் வனத் துறையினா் ஈடுபட்டு வருகின்றனா்.
ஓவேலி மலைத் தொடரில் பூத்துள்ள நீலக்குறிஞ்சி பூக்கள்.
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